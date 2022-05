Vụ "Tịnh thất Bồng lai": Bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên

Ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1999) liên quan vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai".

Trước đó, ngày 5/1, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, 4 người bị khởi tố đầu tiên là Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1994). Trong đó chỉ có bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại.

Đến ngày 12/5, Công an cũng khởi tố bắt tạm giam với bà Cao Thị Cúc (SN 1960).

