Vụ rơi máy bay ở Trung Quốc khiến giới chuyên gia bối rối

Trong khi công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tích cực triển khai, thì các chuyên gia an toàn hàng không cũng bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng hàng không China Eastern Airlines. Nhưng qua dữ liệu ban đầu thì các chuyên gia đang bối rối, bởi chiếc máy bay còn tương đối mới, có lịch sử an toàn tốt .

Tờ SCMP dẫn dữ liệu cho thấy chiếc máy bay của China Eastern đang bay ở độ cao gần 9.000 mét thì đột ngột hạ độ cao rất nhanh, hạ hơn 6.100 mét chỉ trong 2 phút 15 giây.

Báo cáo thống kê các vụ tai nạn liên quan đến máy bay thương mại từ năm 2005 đến năm 2014 của Boeing cho thấy, tai nạn hàng không chủ yếu xảy ra trong giai đoạn hạ cánh, chiếm tới 48% tổng số vụ tai nạn. Giai đoạn cất cánh là thời điểm rủi ro thứ hai, chiếm khoảng 12%.

Khi máy bay đã đạt độ cao ổn định, phi công sẽ sử dụng chế độ tự lái, vốn được đánh giá có sự ổn định cao, chính vì vậy khả năng xảy ra sự cố giai đoạn máy bay này là thấp. Máy bay của China Eastern gặp tai nạn khi đã đạt độ cao ổn định và đây là điều khiến các chuyên gia khó lí giải.

Ông Li Xiaojin - Chuyên gia an toàn hàng không Trung Quốc cho biết: "Thông thường máy bay sẽ ở chế độ tự lái khi đã đạt độ cao. Thật sự rất khó hình dung chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay đó".

Ông Wang Yanan - Tổng biên tập tờ Aerospace Knowledge, Trung Quốc nhận định: "Rất có thể máy bay bị mất điện khi đang ở độ cao ổn định, dẫn đến phi công mất quyền điều khiển. Đây là sự cố kỹ thuật rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ khiến máy bay lao xuống với tốc độ cao".

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đã phối hợp với Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc chỉ định một điều tra viên an toàn hàng không cấp cao điều tra vụ tai nạn. Hiệp định quốc tế quy định, Mỹ có thể đóng vai trò là đại diện điều tra vụ tai nạn máy bay sản xuất tại nước này. Nhà sản xuất máy bay Boeing cũng sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật của máy bay hay yếu tố con người gây ra thảm kịch này.

Ông Robert Spingarn - Chuyên gia phân tích an toàn hàng không cho rằng: "Chiếc máy bay mới được giao năm 2015, hoạt động được 6 năm, thuộc dòng Boeing 737-800, loại máy bay có bảng thành tích an toàn tương đối tích cực. Loại 737-800 không liên quan đến những vấn đề của MAX, loại từng bị cấm bay của Boeing, các hệ thống cốt lõi của MAX không xuất hiện ở dòng 737-800".

Ông Spingarn cho biết, các nhà điều tra sẽ xem xét nhiều kịch bản khác nhau - trong số đó có cả hành động cố ý, chẳng hạn như khủng bố, các vấn đề kỹ thuật như hỏng cấu trúc hoặc va chạm vật thể trên không. Họ sẽ tìm kiếm hộp đen hành trình bay và dữ liệu ghi âm buồng lái của phi công. Đây là những thông tin quan trọng để xác nhận chính xác những gì đã xảy ra trong những phút máy bay gặp nạn.