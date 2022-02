Vụ quấy rối tình dục tập thể đáng sợ nhất màn ảnh: Lợi dụng cảnh nóng để cưỡng bức bạn diễn, bị vạch mặt trên sóng nhưng kết cục ra sao?

Chỉ vài phút sau khi giành chiến thắng tại lễ trao giải Quả cầu vàng danh giá bậc nhất hành tinh, một nam tài tử ngay lập tức nhận phải hàng loạt lời cáo buộc từng có hành vi quấy rối, cưỡng bức bạn diễn nữ trên phim trường. Sau đây chính là một trong những vụ quấy rối tình dục tập thể rúng động nhất màn ảnh từ trước đến nay.

Cụ thể trong thời điểm thực hiện bộ phim kinh phí thấp The Long Home vào năm 2017, nam tài tử James Franco đã tạo điều kiện cho không ít học trò của mình được cọ xát. Trong số đó có không ít nữ tân binh xinh đẹp, tài năng được James Franco dẫn dắt vào đoàn phim. Tuy nhiên trái với kỳ vọng ban đầu, quá trình đóng The Long Home trở thành cơn ác mộng với các cô gái này.

James Franco bị tố có nhiều hành vi đồi bại khi quay phim The Long Home

Đại diện cho 5 người, nữ diễn viên trẻ Sarah Tither-Kaplan đã tố cáo James Franco có nhiều hành vi quấy rối, lợi dụng cảnh nóng để cưỡng bức họ. Cụ thể, Sarah cho biết trong lúc thực hiện cảnh 18+, James đã cởi phăng miếng bảo hộ "chỗ nhạy cảm" của các bạn diễn nữ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Vì thấp cổ bé họng, đa số họ đều phải nghe lời theo, cắn răng nhẫn nhịn vì không muốn "sếp" phật ý.

Sarah Tither-Kaplan (khoanh đỏ) là người đầu tiên lên tiếng

Từ chia sẻ của Sarah, không ít nữ diễn viên khác cũng đã mạnh mẽ lên tiếng. Violet Paley tiết lộ cô đã bị James ép quan hệ bằng miệng. "Đang nói chuyện thì anh ta cởi quần ra. Tôi rất sợ hãi, nhưng cũng hỏi rằng 'Để sau được không?'. Anh ta sau đó dí đầu tôi xuống chỗ đó, tôi không thể chống cự", Violet cho biết.

Riêng Hilary Dusome và Natalie Chmiel thì bị James ép buộc khoe vòng 1 trên phim trường, nếu không thì anh ta sẽ nổi trận lôi đình. Khi ấy có thể tưởng tượng được trường quay The Long Home như trở thành "địa ngục" đối với những cô gái trẻ ôm giấc mộng đổi đời nhờ diễn xuất.

Sau đó Violet Paley, Sarah Tither-Kaplan và Tatjana Liepelt (quản lý cũ của James) đã có buổi phỏng vấn trực tiếp cùng Inside Edition để công khai tố cáo loạt hành vi quấy rối của James Franco. Ngoài ra trước lời lẽ phủ nhận cáo buộc của nam diễn viên trên một talkshow, các cô gái khẳng định họ cảm thấy ghê sợ hơn rất nhiều, nhưng chỉ hi vọng anh ta sẽ thay đổi vì làm vậy là sai trái.



Cho đến hiện tại, James Franco vẫn hoạt động bình thường tại Hollywood do vụ việc không đi xa hơn, cũng không có vụ kiện cáo nào. Mặt khác bộ phim The Long Home đã bị "đắp chiếu" suốt nhiều năm, không rõ vì lý do gì mà chưa thể công chiếu.