Vụ phát hiện thi thể cô gái trẻ dưới sông Đồng Nai sau khi trình báo mất 200 triệu đồng: Mẹ nạn nhân tiết lộ gì?

Ngày 15/1, Thi thể một cô gái được phát hiện trôi dưới sông Đồng Nai, đoạn qua phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, hiện Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân.

Trước đó vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể cô gái tử vong dưới sông Đồng Nai, đoạn qua cầu Đồng Nai, phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên trình báo công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị V.T.A.H (25 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với báo Dân Trí, bà N.T.T. (56 tuổi, mẹ của nạn nhân) cho biết, H. mất tích từ tối 14/1, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Chiều 15/1, bà T. nghe người dân báo có thi thể trôi sông Đồng Nai nên đến xin nhận dạng

Bà T. cũng cho biết thêm, 2 vợ chồng bà không sống cùng nhà với con gái. Tối 14/1, chị H. có nhiều biểu hiện bất thường, hỏi mượn tiền nhiều người. Nghi con gái gặp chuyện không tốt, bà T. đến Công an phường Long Bình (TP.Thủ Đức) trình báo, nhờ hỗ trợ.

Đặc biệt, tại đây, bà T. được cán bộ công an cho biết chị H. cũng vừa đến đây trình báo bị lừa đảo số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau khi trình báo xong, chị H. rời đi.

"Tôi và người thân chạy về nhà con gái và thấy xe máy của H. dựng trước cửa, điện thoại, giấy tờ để trong cốp xe, chìa khóa treo trên cửa, còn H. đi đâu không rõ", bà T. kể.