Vụ ông Abe bị ám sát: Giám đốc cảnh sát quốc gia Nhật Bản từ chức

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) của Nhật Bản, ông Itaru Nakamura, thông báo từ chức tại cuộc họp báo ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 25-8 - Ảnh: NIKKEI ASIA

Theo Hãng tin AFP, phát biểu trước báo giới, giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) của Nhật Bản, ông Itaru Nakamura cho biết: "Chúng tôi đã quyết định cải tổ nhân sự và bắt đầu trở lại các nhiệm vụ an ninh của mình. Đó là lý do tôi gửi đơn từ chức lên Ủy ban An toàn công cộng quốc gia Nhật Bản ngày 25-8".

Ông Nakamura đưa ra thông báo nói trên khi ông dự cuộc họp báo cung cấp thông tin chi tiết về các kết quả điều tra. Thời gian qua nhà chức trách Nhật Bản đã mở cuộc điều tra về những sai sót trong công tác bảo vệ ông Abe.

"Sau khi chúng tôi xem xét kỹ lưỡng về vụ việc, chúng tôi quyết định bắt đầu lại và cải tổ hệ thống an ninh của mình", ông Nakamura nói thêm.

Ông Abe bị bắn từ phía sau vào khoảng 11h30 trưa 8-7 (giờ địa phương) lúc đang phát biểu để vận động tranh cử cho một ứng viên của Đảng Dân chủ tự do (LDP) ở thành phố Nara, thủ phủ của tỉnh Nara, phía tây Nhật Bản. Ông ngã gục sau 2 tiếng súng nổ và sau đó qua đời tại bệnh viện ở tuổi 67.

Ông Abe là chính trị gia nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản và là thủ tướng tại vị lâu nhất của nước này. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh cho ông Abe bị xem là lỏng lẻo vào thời điểm cựu thủ tướng này phát biểu trên một con phố.

Vụ ám sát ông Abe đã gây chấn động Nhật Bản và khắp thế giới. Hôm 9-7, ông Tomoaki Onizuka - người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Nara ở phía tây Nhật Bản - thừa nhận: "Tôi tin rằng công tác bảo vệ và các biện pháp đảm bảo an toàn cho cựu thủ tướng Abe đã có những sơ sót không thể chối cãi".