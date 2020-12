Vụ ô tô truy đuổi khiến 1 người tử vong: Bất ngờ đổi sang tội giết người với 4 bị can

Sáng 21-12, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định thay đổi tội danh từ "Gây rối trật tự công cộng" sang tội "Giết người" để điều tra, xử lý vụ anh Nguyễn Văn B. (SN 1988, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) tử vong.



Hình ảnh được cho là nạn nhân bị bắt quỳ gối, bị hành hung trước khi tử vong (Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

Theo công an, quá trình điều tra vụ "Gây rối trật tự công cộng" này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, làm rõ và Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội danh "Gây rối trật tự công cộng" sang tội "Giết người" đối với 4 bị can: Đặng Văn Thêm (SN 1999, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997), Nguyễn Văn Ích (SN 1969), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Hiện 4 bị can đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 11-11, 4 nam thanh niên trên dùng xe ôtô mang BKS 30A-190.15 do Nguyễn Sinh Mạnh điều khiển truy đuổi xe ôtô mang BKS 99A-080.xx do anh Nguyễn Văn B. điều khiển chở chị Trần Thị N. và anh Nguyễn Văn L., cùng trú ở huyện Tân Yên. Khi đến Km86 - QL37, (thuộc thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa), xe ôtô của anh B. va chạm với 1 xe ôtô khác gây tai nạn nghiêm trọng, khiến anh B. tử vong, anh L. và chị N. bị thương được đưa đi cấp cứu.



Công an huyện Hiệp Hòa sau đó khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và đã khiến người nhà nạn nhân bức xúc. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, giải quyết.