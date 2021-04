Vụ nữ sinh lớp 10 tố bị hiếp dâm tập thể: Mẹ nạn nhân tiết lộ con gái uống say không biết mình bị làm hại, mấy hôm sau vẫn đi học bình thường

Vụ việc em N.T.T (16 tuổi, đang học cấp 3, ở Thái Nguyên) tố bị nhóm bạn nam hiếp dâm tập thể gây xôn xao dư luận. Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/1, em L. (SN 2005, học sinh lớp 10, Trường THPT L.P.) mời nhiều bạn cùng lớp đến ngôi nhà cũ (không có người ở) của gia đình ở xóm Sy, xã Kha Sơn để ăn cơm.

Lúc này, nữ sinh N.T.T. cũng đi cùng một người bạn trong nhóm tới nhà L. Cả nhóm vừa ăn cơm, vừa uống rượu đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì T. bị say rượu nên ngủ luôn tại chỗ ăn cơm.

Thấy T. say không biết gì, 3 nam thanh niên (là bạn của L.) đã có hành vi quan hệ tình dục với T. Riêng L. cùng 2 người khác thì ở ngoài, dùng điện thoại di động quay video lại vụ việc này.

Đến ngày 26/3 vừa qua, một đoạn clip có độ dài 9 giây liên quan đến vụ việc của nữ sinh T. bị phát tán ra ngoài. Lúc này, nhà trường liên hệ với ông D. để thông báo và ngay sau đó, phụ huynh này đã đến cơ quan công an làm đơn tố giác.

Ngày 12/4, lãnh đạo UBND xã Thanh Ninh (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, Công an huyện Phú Bình đang tích cực phối hợp điều tra, làm rõ nghi án 1 nữ sinh cấp 3 bị nhóm bạn học hiếp dâm trong lúc say rượu.

Theo Đất Việt, mẹ nữ sinh T. cho biết bản thân chị chưa xem đoạn clip bị phát tán nhưng nghe mọi người bàn tán chị rất đau lòng. Hiện gia đình vẫn đang động viên cháu T., về sức khỏe cháu cũng không có vấn đề gì nhưng hiện cháu vẫn chưa thể đến trường học tập như bình thường.

"Theo lời T. kể, hôm đó con tôi có đi họp lớp cũ nhưng lớp hôm đó không đi đủ nên một số bạn đã rủ thêm vài người bạn khác đến. Trong số những thanh niên hãm hại cháu cũng có người cháu không quen. Đến khi clip mới đây được phát tán lên mạng, bạn bè hỏi đây có phải cháu không thì cháu mới ngớ người ra.

Cháu cho biết lúc đó say nên cháu cũng không biết gì, không biết mình bị làm hại. Đến khi bạn gái đưa về nhà, cháu ngủ hôm sau dậy thấy người mệt nên nghĩ là do uống rượu say nên vậy. Mấy hôm sau cháu vẫn đi học bình thường", mẹ của T. chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị cũng cho biết, con gái không mấy khi uống rượu hay tụ tập bạn bè, chỉ đi họp lớp nên mới uống. "Bình thường cháu T. không mấy khi uống rượu và tụ tập cùng bạn bè. Hôm đó cháu đi họp lớp nên mới uống rượu. Nếu clip trên không bị tung lên mạng thì giờ gia đình tôi cũng không biết con mình bị làm hại để báo công an.

Sau khi gia đình làm đơn trình báo, phía gia đình mấy thanh niên có đến nhà xin và bảo chúng tôi giơ cao đánh khẽ, tuy nhiên tôi nghĩ việc này nên để công an xử lý", mẹ của nữ sinh T. nói thêm.

Hiện tại, xét thấy nạn nhân T. tính đến ngày 1/1/2021 chưa đủ 16 tuổi và vụ việc trên có dấu hiệu của tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" nên Công an huyện Phú Bình đã chuyển đơn tố giác của ông D. đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, làm rõ.