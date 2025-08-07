Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm phụ nữ lao vào hành hung. Trong clip, nhóm này túm tóc, dùng tay, chân đánh đập nữ sinh thậm tệ, vừa đánh vừa chửi bới la hét. Thậm chí, có một người còn dùng mũ bảo hiểm đánh nữ sinh này. Bị đánh hội đồng, nữ sinh chỉ biết chịu trận, la khóc thảm thiết. Sự việc được cho là xảy ra vào chiều ngày 6/8 khiến người xem vô cùng bất bình.

“Tại sao người lớn lại đánh một cháu bé như vậy? Nếu cháu có gì sai thì nhẹ nhàng bảo cháu, bảo phụ huynh giáo dục cháu chứ? Hành động như vậy là không thể chấp nhận, mong cơ quan chức năng vào cuộc”, cư dân mạng bình luận.

Được biết, nữ sinh bị đánh tên là Lê Ngọc N., 14 tuổi, trú ở xã Trần Đề, TP.Cần Thơ. Trao đổi trên báo Công an nhân dân, bà Đặng Thị Bích T. (mẹ của nữ sinh N.) cho biết, con gái bị đánh vào lúc 15 giờ ngày 6/8. Nhóm người đánh cháu N. là hàng xóm nhà bà T.

Hình ảnh cháu N. bị nhóm phụ nữ đánh hội đồng lan truyền trên MXH.

Theo người mẹ, nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói trước đó của N. với nhóm phụ nữ. Tháng trước, những người này cũng đã đánh cháu N. một lần, lột quần áo của nữ sinh.

Trên báo Phụ nữ TP.HCM, bà T. kể thêm sau khi bị đánh, con gái bà nằm ở nhà, kêu đau vùng bụng, vùng đầu. Gia đình bà T. khó khăn nên sau khi sự việc xảy ra chưa đưa N. đi khám được. Rất may, có cán bộ Hội Phụ nữ xã đã đến thăm hỏi và cùng gia đình đưa N. vào bệnh viện thăm khám, chụp chiếu,...

Một người hàng xóm của nhà bà T. thông tin thêm, chiều tối ngày 6/8, nhóm phụ nữ đánh cháu N. có đến nhà bà T. nhưng không phải để xin lỗi mà gây áp lực và yêu cầu người đăng gỡ đoạn clip xuống.

Sáng 7/8, lãnh đạo UBND xã Trần Đề cho biết đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lý. Trước mắt, xã cử cán bộ đến gia đình thăm hỏi và đưa bé gái này đến cơ sở y tế thăm khám.

Cũng trong sáng 7/8, Công an xã Trần Đề cho hay sau khi nắm thông tin vụ việc, đơn vị đã vào cuộc xác minh, tìm hiểu và mời những người có liên quan đến trụ sở Công an xã để làm rõ nội dung, tính chất vụ việc...