Vụ người phụ nữ tử vong trong phòng ngủ ở Hải Phòng: Nghi phạm đã bỏ trốn

Chiều 25/10, gia đình đã tổ chức tang lễ cho chị L.T.L.D.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/10, bà H.T.T.H. (SN 1961, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H. (SN 1985 ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương). Khi lên phòng ngủ tầng 2 nhà con trai, bà H.T.T.H phát hiện chị L.T.L.D. (thường gọi là Tr., SN 1993) chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều máu xung quanh. Trên đỉnh chẩm đầu phải của nạn nhân phát hiện vết thương, nghi do bị bắn.

Một cán bộ xã An Đồng cho biết, nạn nhân mới chuyển về đây thời gian ngắn, nhưng ở đây không thường xuyên. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nghi phạm là T.H.H. Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, T.H.H. đã rời khỏi nhà và được cho là đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Người dân xung quanh cho biết, H. và D. có một con chung và do mâu thuẫn nên D. đã đưa con về nhà ngoại vài ngày. Ngày 24/10, bà H.T.T.H liên lạc được với T.H.H. và chị D. nên khoảng 13h, khi sang nhà con trai thì phát hiện vụ việc. Chiều nay (25/10), gia đình đã tổ chức hậu sự cho chị L.T.L.D.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.