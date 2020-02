Vụ người đàn ông hành hung dã man cô gái trong thang máy: 2 người có quan hệ yêu đương, gã đàn ông bị xử phạt hành chính

Ngày 27/2, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang củng cố hồ sơ xử phạt với Trần Nghiệp Hải (SN 1989, ngụ quận Tân Phú) về hành vi xâm hại sức khoẻ gây thương tích cho người khác theo nghị định 167 của Chính Phú.

Theo điều tra, Hải và bạn gái (26 tuổi) có quan hệ tình cảm nhưng chưa phải là vợ chồng cùng sinh sống ở chung cư Trung Đông Plaza, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM. Tối 25/2, cả 2 đi vào thang máy chung cư thì phát sinh mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng với nhau.

Sau đó, Hải đã nhiều lần dùng tay tấn công vào vùng mặt, nắm tóc đập đầu bạn gái mình vào thành thang máy trong khi nạn nhân không phản kháng gì. Hải còn đá cửa thang máy khiến thang máy bị hư, ngưng hoạt động, không di chuyển được và gọi ban quản lý chung cư, bảo vệ đến mở.

Ban quản lý chung cư Trung Đông Plaza thấy Hải làm hư thang máy nên yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, giữa 2 bên không thỏa thuận được mức bồi thường nên cùng đến Công an phường Hòa Thạnh để giải quyết.

Phía công an đã làm việc với Hải cùng bạn gái và có những khai báo như trên. Theo Công an quận Tân Phú, nạn nhân không có bất cứ yêu cầu điều tra, khởi tố hình sự với Hải nên công an chỉ có thể xem xét ra quyết định xử phạt hành chính theo nghi định 167 của chính phủ.

Theo điểm e, khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ - CP, hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe người khác sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 26/2, một đoạn clip từ camera ghi nhận lại cảnh 1 người đàn ông tấn công cô gái trong thang máy được đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đó, đoạn clip trích xuất từ camera của thang máy ghi lại cảnh người đàn ông có thái độ hằn học, tức tối khi đi chung thang máy với cô gái. Khi thang di chuyển đến tầng 13, người đàn ông ra khỏi thang còn người phụ nữ bấm số xuống tầng hầm, tuy nhiên khi cửa thang máy chưa kịp đóng thì gã này lại quay lại và có hành động đánh đấm dã man.

Cụ thể, người đàn ông dùng tay đấm tới tấp rất mạnh vào mặt và đầu cô gái, đồng thời quát tháo và chửi bới thậm tệ. Gã này cũng túm tóc cô gái rồi giật mạnh, đẩy nạn nhân ngã dúi dụi vào vách thang máy rất đau đớn.

Không những thế, tại vị trí tầng hầm, người đàn ông đã liên tục đạp rất mạnh vào cửa thang máy khiến chiếc thang bị hỏng và dừng hoạt động. Bất chấp thang máy hỏng, bên trong cabin, gã ta vẫn tiếp tục đánh đập cô gái hồi lâu mặc cho chị này đau đớn lấy tay che mặt.

Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẽ hầu hết ai cũng bức xúc phẩn nộ với hành động của người đàn ông trong đoạn clip.