Vụ nam sinh bịa chuyện bị cướp ở ký túc xá: Kết quả điều tra phát lộ tình tiết bất ngờ

Quá trình điều tra thông tin nam sinh viên tên L.E trình báo bị cướp trói tay, lấy tài sản tại ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM, Công an TP. Dĩ An khẳng định không có vụ cướp nào xảy ra, lời khai của nam sinh trên không đúng sự thật.

Cụ thể, kết quả điều tra xác định, đầu tháng 2/2022, một người bạn học của E, đã nhắn tin làm quen với L.E., đặt vấn đề muốn gặp để trao đổi một số thông tin và người bạn này hứa hẹn sẽ trả công cho E. số tiền 3 triệu đồng, E đồng ý.

Đến trưa 21/2, người bạn nói trên nhắn tin hẹn E. gặp lúc 18h30 tại lối thoát hiểm giữa tầng 1, 2 của Tòa nhà B4 khu ký túc xá B, Đại học Quốc gia TPHCM. Cả hai gặp nhau và thoả thuận trói tay của E.

Sau đó, không muốn E. thấy mặt và sợ L.E. đuổi theo để đòi tiền nên người bạn này đã không cởi trói cho E. và lấy quần, điện thoại của E bỏ chạy theo lối thoát hiểm.

Khi chạy lên giữa tầng 8 và 9 thì người bạn kể trên đã vứt điện thoại và quần của anh E. tại lối thoát hiểm rồi về phòng.

Vì không thể tự cởi trói được nên E. đã kêu cứu thì được mọi người trong khu ký túc xá đến mở cửa thoát hiểm tại tầng 3 và bị một số người khác quay phim lại, lan truyền trên mạng xã hội.

Nam sinh bịa chuyện bị cướp trói

Do thấy xấu hổ và muốn tìm lại được tài sản của mình nhanh chóng nên E. đến Công an phường Đông Hòa (TP. Dĩ An) trình báo và bịa đặt ra câu chuyện bị cướp tài sản. Sau đó, cơ quan Công an cũng đã xác minh và triệu tập người bạn của E tới trụ sở để phục vụ điều tra...

Cũng theo Công an TP. Dĩ An, việc người bạn lấy điện thoại và quần của E. nhằm mục đích để E. không đuổi theo, chứ không nhằm chiếm đoạt tài sản nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.