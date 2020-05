Vụ không nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 ở Thanh Hóa: Người làm đơn lên tiếng

Ông Lê Chí Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh cho biết, đến thời điểm này ở xã có 112 khẩu tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ gói 62.000 tỷ, tất cả những hộ này đều là hộ cận nghèo. "Tôi cam đoan tất cả các hộ đều tự nguyện, không có ai do vận động hay bị ép buộc mà làm cả. Chúng tôi đã niêm yết công khai các nội dung này và trao đổi trên tinh thần công khai minh bạch để các tổ chức, cá nhân không lợi dụng việc này để trục lợi chính sách. Trên tinh thần các tổ rà soát và ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội họp và rà soát và gửi danh sách lên, còn chính quyền chỉ tổng hợp lại danh sách".

Sau khi triển khai Nghị quyết 42, địa phương cũng ban hành một công văn số 32 rất rõ về việc các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh "yêu cầu các ông bà trưởng thôn, các tổ chức, cá nhân, đoàn thể không lợi dụng việc một số hộ dân được nhận chính sách để vận động ủng hộ thôn thực hiện một số nội dung trái với quy định của pháp luật. Thôn nào để xảy ra tình trạng trên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

"Địa phương không có chủ trương làm đơn sẵn cho người dân"

Nói về lý do có mẫu đơn được soạn sẵn, ông Lê Chí Tuấn cho biết, địa phương không có chủ trương làm đơn sẵn cho người dân. Mà sau Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ ra đời, xã đã công khai, niêm yết đến tận các thôn, các thôn đã tổ chức họp, rà soát tới từng hộ và danh sách ai được hỗ trợ đều được niêm yết công khai. Nhiều hộ đã tự tự nguyện đăng ký không nhận tiền hỗ trợ, nhà nào có khẩu nào không nhận họ đều thông báo rõ. Trên cơ sở này các tổ rà soát ở thôn gửi lên xã và đề nghị các hộ này phải có đơn để chúng tôi báo cáo lên trên. Sau đó, thôn trao đổi lại với các hộ, nhiều hộ không biết viết một cái đơn như thế nào, nên nhờ cán bộ chính sách xã đã soạn sẵn mẫu cụ thể.

Sau khi có những thông tin trên mạng, ông Tuấn cho biết, UBND xã Xuân Sinh cũng đã có báo cáo gửi UBND huyện Thọ Xuân về vấn đề này. Ông Tuấn cho rằng, “những thông tin trên mạng xã hội về việc địa phương “ép một số hộ dân thuộc diện hưởng hỗ trợ không nhận chế độ chính sách của Nhà nước là thông tin không chính xác, xuyên tạc, làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương trước thềm đại hộ Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025”./.