Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ ngày 18/8 đã tạm giữ hình sự Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, khu 1, xã Phú Mỹ) liên quan đến vụ án mạng khiến chồng là anh D. tử vong vào rạng sáng 17/8/2025.

Đến sáng 18/8, gia đình đã hoàn tất hậu sự cho nạn nhân. Đến hiện tại, cả gia đình vẫn còn bàng hoàng về sự việc đã xảy ra.

Một người hàng xóm gần nhà anh D. chia sẻ trên Vietnamnet về việc rạng sáng hôm xảy ra sự việc, ông không nghe thấy tiếng cãi nhau. Mãi đến gần sáng, khi mọi người biết tin thì đều rất sốc.

“Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm công nhân từ sáng sớm đến tối. Trong những năm qua, tôi không rõ họ có mâu thuẫn hay xích mích gì không, nhưng chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau,” Vietnamnet dẫn lời ông C. - một người chú họ của anh D. nói. Về nguyên nhân, gia đình cho biết hiện tại chưa ai biết rõ, phải chờ cơ quan điều tra nhưng theo ông C. thì Hạ ra tay sát hại chồng dã man như vậy chắc hẳn phải có lý do.

Được biết, cả 2 vợ chồng lấy nhau được khoảng 6 năm, có một con trai 5 tuổi và cùng làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích, những diễn gì diễn ra qua clip cho thấy, vụ việc có dấu hiệu của hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng của người khác nên cơ quan điều tra đã vào cuộc tạm giữ hình sự đối với người phụ nữ.

Theo quan điểm của luật sư, xưa nay những vụ việc phụ nữ bị bạo hành, bị sát hại bởi người chồng của mình xảy ra không ít, tuy nhiên những vụ việc vợ sát hại chồng thì hiếm gặp. Nếu người vợ cầm dao đuổi chồng để truy sát theo kiểu truy cùng giết tận, thì điều đó thật đáng lên án.

Gần đây, liên tục xảy ra các vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân cho thấy đang có sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội. Đôi khi chỉ vì lý do nhỏ nhặt, những nguyên nhân không đáng có mà người ta có thể sử dụng hung khí để sát hại người khác.

Những hành vi giết người có tính chất côn đồ như vậy cho thấy sự mất an ninh trật tự an toàn xã hội có thể xảy ra bất kỳ nơi nào, với bất kỳ ai.

Đối tượng Hà Thị Lai Hạ - Ảnh: CA Phú Thọ

Trước đó, khoảng 3h ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến D. bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Quá trình điều tra xác định, khoảng 0h20 ngày 17/8, hai vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu rồi về nhà ở khu 1 (Phú Mỹ) thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Hạ sử dụng dao nhọn gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái anh D. gây chảy máu. Lúc đó, anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Lúc này, bố mẹ anh D. là ông Nguyễn Tiến M. và bà Hà Thị Thu H. tìm cách can ngăn nhưng không được. Anh D. bỏ chạy, rồi ngã bất tỉnh trước sân nhà. Dù được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng anh D. đã tử vong.