Tối 9/12, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vẫn đang truy tìm tên trộm đột nhập cửa hàng FPT Shop, trộm tổng tài sản hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 3 giờ sáng 8/12, một nam thanh niên mặc áo mưa, mang găng tay, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm dừng xe máy Exciter màu trắng trước cửa hàng FPT Shop trên đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Lúc này, do đầu xe đỗ hướng thẳng camera nên không thấy được biển số.

Vụ FPT Shop ở Đà Nẵng bị trộm: Camera ghi lại cảnh nam thanh niên phá cửa trong 20 giây

Sau đó, người này dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa cuốn và cửa kính chỉ chưa đầy 20 giây. Khi đột nhập vào bên trong, đối tượng cầm kìm đến thẳng nơi đặt két sắt để cạy, phá khóa trong khoảng 90 giây rồi khoắng sạch hơn 302 triệu đồng, nhét vào balô.

Tiếp đó, đối tượng chạy về phía kệ hàng lấy nhiều điện thoại, iPad, đồng hồ thông minh và một số phụ kiện, bỏ ba lô lên phía trước xe máy, sau đó quay lại vơ thêm khoảng chục điện thoại còn nguyên hộp, rồi mới phóng xe máy rời đi.

Đáng nói, toàn bộ quá trình phá khóa cửa, cuỗm tài sản và tẩu thoát của "siêu trộm" này chỉ diễn ra khoảng 6 phút.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ trộm.

Sau khi tên trộm bỏ đi, 2 lớp cửa của cửa hàng mở toang. Rất may, ít phút sau, lực lượng dân phòng phường An Hải Bắc trên đường tuần tra đã phát hiện nên đã gọi lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.