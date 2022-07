Vụ Đức không công nhận hộ chiếu mẫu mới: Việt Nam đề nghị phối hợp giải quyết

Hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam còn được gọi là hộ chiếu xanh tím than để phân biệt với hộ chiếu phổ thông mẫu cũ - Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao tối 28-7, ngay sau khi nhận được công hàm từ phía Đức về việc ngừng cấp thị thực trên hộ chiếu mẫu mới, Cục Lãnh sự đã làm việc với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc.



Chiều 28-7, Cục Lãnh sự đã giao thiệp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đề nghị hai bên phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn về mặt kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức, phù hợp với tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã liên hệ để thu xếp trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng Đức về việc này.

Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để thúc đẩy xử lý vấn đề.

Trước đó, chiều 27-7, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM ra khuyến cáo những người đang có hộ chiếu xanh tím than mẫu mới (số hộ chiếu bắt đầu bằng chữ P).

Theo đó, những ai đã được cấp thị thực trên hộ chiếu này không nên đến Đức vào thời điểm hiện tại vì có nguy cơ bị từ chối nhập cảnh. Cơ quan lãnh sự Đức tại Việt Nam cũng sẽ tạm ngừng cấp thị thực cho những đương đơn có hộ chiếu mẫu mới.

Phía Đức cũng lưu ý các nước khối Schengen khi cấp thị thực ngắn hạn cho người mang hộ chiếu mẫu mới phải loại Đức ra khỏi khu vực hiệu lực của thị thực.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online tại Đại sứ quán Đức xác nhận đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Việt Nam về vấn đề với hộ chiếu mẫu mới cấp từ ngày 1-7-2022.

Trong đó, phía Đức thông báo mẫu hộ chiếu này "tạm thời không được công nhận ở Đức" vì thiếu thông tin về nơi sinh khiến việc xác định người đang mang hộ chiếu là ai trở nên khó khăn, nhất là các trường hợp trùng họ.

Khi được Tuổi Trẻ Online hỏi về điều này sáng 28-7, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an khẳng định hộ chiếu mẫu mới "đúng quy định, đúng thông lệ quốc tế".

Vị này cũng cho biết Việt Nam sẽ làm việc qua đường ngoại giao và đảm bảo quyền lợi của công dân theo luật định.

Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới màu xanh tím than từ ngày 1-7-2022 và cho biết mẫu mới có nhiều cải tiến, đảm bảo các kỹ thuật bảo an cũng như khó làm giả.

Trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Người dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1-7-2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.