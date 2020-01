Vụ cựu thượng úy công an nhận tiền gài ma túy tống doanh nhân vào tù: Hai nữ bị cáo đôi co số tiền 1 tỉ đồng

Vào lúc 9h45 phút, phiên xét xử diễn ra cùng có mặt 2 bị cáo là là Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1982, hiện đang sống tại khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Vững (sinh năm 1978, hiện đang sống tại đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

2 bị cáo tại phiên tòa

Khai báo trước HĐXX, Nguyễn Thị Vân cho biết mình từng có 1 tiền án về tội mua bán phụ nữ. Còn bị cáo Nguyễn Thị Vững khai nghề nghiệp là công an, tuy nhiên bị cáo cho biết mới học hết 12/12.

Bị cáo Vân nói, bị cáo và Nguyễn Thị Vững quen nhau từ năm 2016, trong một lần đi ăn cùng anh Nguyễn Văn Thiện. Sau đó, Vân và Vững hay đi ăn, cafe với nhau. Trong khoảng thời gian này, bị cáo tâm sự với Vững về việc hay bị người tình là Nguyễn Văn Thiện đánh đập.

Lúc sau, Vững nói với Vân bản thân làm công an nên sẽ có cách để Thiện không còn đánh đập Vân nữa. Tuy nhiên, Vân phải đưa cho Vững 1 tỷ để lo việc.

Lúc này, Vân không có tiền nên đã kí giấy nợ 1 tỷ đồng với Vững. Mấy ngày sau, Vân nói về việc lấy lại sổ đỏ. Tuy nhiên, Vững thông báo đã bỏ ra 500 triệu để lo mọi việc, giờ dừng lại cũng không lấy lại được tiền. Tại toà, Nguyễn Thị Vân khẳng định không bị đánh đập, ép cung.

Hai bị cáo đôi co về khoản tiền 1 tỷ

Về phía Nguyễn Thị Vững, bị cáo phủ nhận những gì Vân khai báo, Vững nói những lời trên là hoàn toàn vu khống, không đúng sự thật.

Bị cáo Vững khai, vào năm 2016, trong khi đang ở cơ quan thì Vân gọi điện cho Vững hỏi về việc làm công an có làm gì đến ma tuý không. Sau đó, Vân báo với Vững có nghi ngờ 1 đối tượng buôn bán ma tuý. Lúc này, Vững thông báo lại với Vân nếu nghi ngờ thì báo để cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ. Thời gian sau, Vân đưa cho Vững 1 tờ giấy có ghi biển số của chiếc xe nhãn hiệu Huyndai Tucson và thông báo trong xe nghi ngờ có ma tuý.

Sau đó, bị cáo đã thông báo với 1 cán bộ Công an quận Tây Hồ nhưng chưa thể bắt chiếc xe này. Sau đó, Vững có gặp anh Đ. bên cảnh sát cơ động và báo việc chiếc xe nghi ngờ có ma tuý bên trong.

Đến khoảng 22h ngày 28/10, Vững nhận được điện thoại của Vân về việc đang đi với anh Thiện thì bị công an bắt giữ vì trong xe có ma tuý. Lúc sau, Vững có mặt tại công an quận Nam Từ Liêm thì được các chiến sỹ công an tại đây thông báo phát hiện ma tuý trong xe ô tô của Vân và người tình.

Tại phiên xét xử, sau khi Vững khai, Vân phủ nhận thông tin và cho rằng không đúng sự thật. Vân nói đường đi của anh Nguyễn Văn Thiện bị cáo Vững đều nắm rõ. Thời điểm công an khám xe, Vân đứng bên cạnh anh Thiện, khi công an khám xe có phát hiện 1 túi nilon màu trắng. Vân khai bản thân chính là người đã bỏ gói màu trắng là ma tuý vào xe của anh Nguyễn Văn Thiện.

Tại toà, Vân nói, bị cáo dùng Zalo để tâm sự với Nguyễn Thị Vững về việc bị Thiện đánh đập. "Chị Vững nói nhận của tôi 1 tỷ thì sẽ không cho anh Thiện đến gần và đánh đập tôi nữa. Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn bị Thiện đánh đập và bạo hành...", Vân khai tại toà.

Vân nói đã đưa cho Vững 200 triệu. Tuy nhiên, Vững phản bác lại điều này và cho rằng số tiền trên là do Vân đã vay mình trước đó để sửa lại nhà cửa. Sau phần lời khai trên, Vân nói những lời trên là hoàn toàn sai. Vân khẳng định mình không nợ tiền Vững số tiền 200 triệu để sửa nhà.

Giữa Vững và Vân có làm giấy vay tiền với nhau tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Sau đó, Vân đã đưa cho Vững được 200 triệu. "Vững còn nói với bị cáo chuẩn bị 3 - 5 tỷ nữa để đi lo việc nếu anh Thiện có kiện lại...", Vân khai. Về số ma tuý trên xe ô tô của anh Thiện, cả Vân và Vững đều khẳng định không biết số ma tuý trên.

Cuối buổi sáng cùng ngày phiên tòa đã kết thúc với phần xét hỏi

Tại phiên xét xử, anh Nguyễn Văn Thiện - với tư cách là người bị hại thông báo vào chiều 28/10, khi đang ở nhà để sửa nhà thì nhận được điện thoại đi mua đất. Đến khoảng 20h30 phút, anh Thiện đi xe ô tô từ quán cafe vừa gặp khách trao đổi đất về thì gặp cơ động yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Sau đó, cơ động tìm thấy bên ghế phụ ô tô một vật màu trắng là ma tuý.

Khi đó, anh Thiện bị cơ động khống chế đưa về Công an quận Nam Từ Liêm và bị tạm giữ 2 ngày tại đây rồi chuyển sang trại tạm giam Hoả Lò 6 ngày. Hết 8 ngày bị tạm giữ, anh Thiện được trả tự do. Khi được trả tự do, anh Thiện nghi ngờ Vân là người đã ủ mưu hại mình.

Sau đó, anh Thiện tra điện thoại thì phát hiện Vân với Vững nói chuyện với nhau kèm cả tin nhắn. Sau đó, Vân thừa nhận là người bỏ ma tuý vào xe ô tô anh Thiện.

Trong phiên xét xử, anh Thiện mong muốn làm rõ nguồn gốc của gói ma tuý mà bị cáo Vân bỏ vào xe của anh Thiện.