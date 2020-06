Vụ cụ bà 78 tuổi bị con dâu và cháu nội bỏ lại trong ngôi nhà hoang: Các con trai chưa một lần gọi điện hỏi thăm, đùn đẩy trong việc chăm sóc?

Vụ việc con dâu chở mẹ chồng 78 tuổi đến căn nhà hoang và bỏ mặc đã gây bức xúc dư luận trong những ngày vừa qua.

Theo đó, vào ngày 16/6, UBND xã Tân Thuận (Đầm Dơi, Cà Mau) xác nhận, cụ bà Tiêu Thị An (78 tuổi) bị con dâu và cháu nội chở về bỏ lại ở căn nhà cũ bỏ hoang của bà trước đây, báo Đất Việt đưa tin.

Thông tin trên Thanh niên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện UBND xã Tân Thuận đã đến động viên cháu bà An đến đưa bà về nhà chăm sóc. Hiện bà An được ông Dương Văn Lây (cháu gọi bà An bằng dì) đưa về chăm sóc.

Chiếc giường trong nhà cũ nơi bà An nằm khi bị bỏ lại. Ảnh Thanh niên.

Sau khi đưa người dì của mình về chăm sóc, ông Lây cho biết, sức khỏe của bà An yếu hơn, gia đình có mời bác sĩ thăm khám cho bà An và bà được chẩn đoán bị bệnh đường ruột rất nặng.

Về phần con cái bà An, nguồn trên dẫn lời ông Lây: "Dì tôi có 4 người con trai, người con trai đầu mất cách nay hơn năm. Trước đây, dì tôi ở với người con thứ tư. Sau đó, người con thứ tư chở dì đến nhà người thứ hai ở Bình Dương gửi nuôi, nói sẽ quay lại đón. Nhưng không đến đón, nên người dâu thứ hai chở dì tôi về Giá Rai (Bạc Liêu) giao cho hai người con của dì ở đây. Hai người này, từ chối không nhận, nên người con dâu chở về lại bỏ dì ở nhà cũ".

Ông Lây cũng cho biết thêm, có thể do cuộc sống của họ cũng quá khó khăn nên mới làm như vậy.

Ngôi nhà hoang nơi bà An bị bỏ lại. Ảnh Thanh niên.

Kể từ ngày bà An bị bỏ lại cho đến nay, không một người con, cháu nội nào của bà An đến chăm sóc hay gọi điện hỏi thăm.

"Dù sao họ cũng là con ruột, cháu nội tôi điện báo nhưng không ai nghe điện thoại. Họ nhẫn tâm với chính mẹ mình là chuyện của họ, còn trách nhiệm của tôi hiện giờ là cố lo cho dì thôi", Thanh niên dẫn lời ông Lây.

Ngay sau khi nắm được tình hình vụ việc, đại diện UBND huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau xác nhận và cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo xã Tân Thuận xem xét, giải quyết.



Trước đó, do hoàn cảnh của gia đình người cháu cũng khó khăn, UBND xã đã gửi gia đình ông Lây 1 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cụ, Đất Việt đưa tin.