Vụ cô gái ôm con nhỏ bị đánh tới tấp: Bất ngờ lời khai của "Trung cá chép"

Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM đang tạm giữ Trần Văn Trung (SN 1985, quê An Giang) để điều tra về hành vi đánh cô gái đang ôm con nhỏ.

Nạn nhân là chị T.T.D.T (SN 2000), cả hai không phải là vợ chồng mà chỉ sống chung với nhau từ cuối năm 2024.





Trong quá trình chung sống, chị T. hay lên mạng xã hội livestream nói chuyện với người lạ. Điều này khiến Trung khó chịu và nhiều lần nhắc nhở, đồng thời yêu cầu chị T. không được tiếp tục làm việc này. Tuy nhiên, chị T. vẫn thường xuyên lên mạng livestream.

Do bực tức, ngày 12-7, "Trung cá chép" đã dùng tài khoản của chị T. để livestream rồi đánh chị này, trong lúc chị T. đang ôm con nhỏ khiến nhiều người bức xúc, trong lúc đó, gia đình nạn nhân đã kịp ghi lại clip rồi trình báo lên cơ quan chức năng.

Trước đó, Trung đã ép chị T cởi hết quần áo rồi quay phim, chụp hình lại, sau đó đăng lên mạng xã hội. Sự việc diễn ra tại phòng trọ trên đường Bàu Bàng, thuộc phường Thủ Dầu Một, TP HCM.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 12-7, người dùng mạng xã hội chia sẻ lại video dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh người đàn ông tát liên tiếp người phụ nữ đang ôm con nhỏ trong phòng trọ rồi phát livestream trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Trong clip có người phụ nữ đang ôm con nhỏ ở sát bên cầu thang trong phòng trọ. Lúc này, một người đàn ông ngồi sát bên và hỏi "hết mệt chưa" rồi dùng tay tát liên tiếp vào mặt người phụ nữ khiến cháu bé khóc thét.

Sau đó, người đàn ông quay mặt về phía điện thoại và hỏi người xem "nghe không mọi người". Người này đứng dậy và tiếp tục tát thêm khoảng 4 lần vào mặt người phụ nữ rồi tiến về chiếc điện thoại trước khi tắt livestream.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một đã tiếp cận khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc nằm ở đường Bàu Bàng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông trong video đã rời đi. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ và có biện pháp bảo đảm an toàn cho người phụ nữ và cháu bé.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thủ Dầu Một phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM vào cuộc điều tra. Qua thời gian vận động, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.