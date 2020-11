Vụ cô gái dừng đèn đỏ bị xe tải tông tử vong: Tài xế khai chạy nhanh để được nhiều chuyến hàng

Ngày 24-11, Công an quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1988, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiền là tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm, khiến 1 cô gái tử vong khi đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Đức Trung, quận Thanh Khê xảy ra vào 8 giờ 40 ngày 23-11.

Clip hiện trường vụ tai nạn

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời điểm trên, Hiền điều khiển xe tải 43C-11991 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu vượt Ngã Ba Huế. Đến nút giao với đường Nguyễn Đức Trung thì tín hiệu đèn giao thông đang chuyển từ đèn xanh sang đỏ.

Lúc này, Hiền cố tình cho xe vượt đèn đỏ thì tông vào xe máy do chị Đào Thị Lành (SN 1994, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Xe tải do Hiền điều khiển kéo lê xe máy của chị Lành 1 đoạn rồi mới tấp vào lề đường bên phải. Hậu quả khiến chị Lành tử vong tại chỗ.

Theo Đội điều tra Tổng hợp - Công an quận Thanh Khê, khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế Hiền được đại diện Công ty TNHH Thế Thịnh Phát (nơi tài xế này hợp đồng làm việc) đưa đến trụ sở Công an quận đầu thú. Tại cơ quan công an, Hiền vô cùng hoảng loạn và hối hận vì lỗi vi phạm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Khai với cơ quan điều tra, tài xế này cho biết bản thân làm việc tại Công ty TNHH Thế Thịnh Phát với nhiệm vụ điều khiển xe tải chở hàng theo hợp đồng giao khoán. Mức lương Hiền hưởng là 2 triệu đồng/ tháng. Mỗi chuyến xe chở hàng theo yêu cầu của công ty thì tài xế được hưởng thêm lương doanh số từ 30.000 - 50.000 đồng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Hiền điều khiển xe chở chuyến hàng đầu tiên trong ngày là giá hạ, xà bần từ 1 công trình xây dựng ở đường Hoàng Sa - quận Sơn Trà sang bãi rác Khánh Sơn - quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng. Đến giao lộ nói trên, khi tín hiệu đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, do nôn nóng để đi nhanh nhằm chở được nhiều chuyến hàng, Hiền cho xe vượt đèn đỏ. Lúc này, tài xế chỉ quan sát 2 bên mà không để ý phía trước. Bên cạnh đó, xe máy của nạn nhân đang dừng chờ phía trước khuất tầm nhìn nên Hiền không nhìn thấy.

Khi cho xe vượt qua đèn đỏ, Hiền nghe có tiếng động bên dưới nên tưởng xe bị xảy ra sự cố. Đến khi thấy người dân đi đường hét to thì Hiền cho xe tấp vào lề đường bên phải và dừng lại.

"Lúc này tài xế mới biết mình vừa gây ra tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó thì tài xế đi mua chiếu về đắp cho nạn nhân rồi ở tại hiện trường đến khi có lực lượng chức năng tới. Trong lúc đó, Hiền đồng thời gọi cho công ty và đơn vị đã cử người tới đưa đến công an đầu thú" - cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp cho hay.

Tại cơ quan công an, Hiền thành khẩn khai báo về hành vi, cho biết đã điều khiển xe cố tình vượt đèn đỏ mà thiếu quan sát, không biết có xe máy dừng phía trước.

"Trong lúc lấy lời khai, tài xế khóc lóc và hối hận vì lỗi lầm của mình. Anh ta cho biết vừa qua do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên phải tạm dừng công việc lái xe. Khi trở lại công việc, anh ta có tâm lý nôn nóng, muốn chạy xe nhanh để được nhiều chuyến trong ngày nhằm hưởng doanh số cao vì hoàn cảnh gia đình ở quê khó khăn" - cán bộ đội điều tra thông tin.

Công an đã tiến hành test nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này ngay sau khi xảy ra tai nạn và kết quả đều âm tính. Kết quả điều tra ban đầu cũng cho thấy lỗi vi phạm là do ý chí chủ quan của tài xế, thiếu quan sát và vượt đèn đỏ.

Xe tải gây tai nạn có đầy đủ giấy tờ thông hành, chở hàng không vượt tải trọng, còn thời hạn đăng kiểm, hệ thống phanh xe hoàn toàn bình thường. Đại diện Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Thanh Khê cho biết thêm, xe tải chở hàng do Hiền điều khiển là theo hình thức hợp đồng dịch vụ, không nằm trong tuyến cố định.

Tuyến đường Điện Biên Phủ, nơi xảy ra tai nạn có quy định cấm xe tải lưu thông trong 2 khung giờ, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, xe tải không thuộc diện bị cấm lưu thông.