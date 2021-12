Vụ cháy kinh hoàng ở chợ Ninh Hiệp: Công an Gia Lâm báo cáo về thiệt hại

Theo Công an huyện Gia Lâm, vụ cháy xảy ra vào hồi 17h 35, ngày 30/12 tại quán ăn gà Mạnh hoạch (có địa chỉ: Khu Soi Baza, thôn 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương trương xuất 2 xe chữa cháy cùng CBCS xuống hiện trường vụ cháy để phối hợp với Công an quận Long Biên (1 xe chữa cháy,1 CNCH), Đội Cảnh sát CC&CNCH KV1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (2 xe chữa cháy, 1 xe xi-tec), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hoàn Kiếm (1xe chữa cháy), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hai Bà Trưng (1 xe chữa cháy) triển khai cứu chữa và dập tắt đám cháy.



Nhiều người hoảng loạn bỏ chạy sau cháy tại chợ Ninh Hiệp

Đến 19h cùng ngày, đám cháy đã được không chế và dập tắt, các lực lượng tiếp tục triển khai dập tàn, đến 22 giờ 00 phút cùng ngày. Huy động lực lượng tham gia chữa cháy với trên 100 CBCS và lực lượng chữa cháy cơ sở.

Nguyên nhân ban đầu được xác định phát sinh từ sự cố cháy quán ăn gà Mạnh hoạch, có địa chỉ nói trên. Sau đó, đám cháy lan sang các lán tạm của các hộ dân thuê đất của UBND xã Ninh Hiệp sơ bộ gồm 6 lán có diện tích từ 100m vuông đến 200m vuông, với tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 900m.

Vụ cháy không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê chủ yếu là vải vụn (đánh giá sơ bộ thiệt hại về tài sản không đáng kể).

Lãnh đạo huyện Gia Lâm đến hiện trường

Người dân hoảng loạn sau sự việc

Lực lượng Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, tổ chức khắc phục hậu quả cũng như đưa ra đánh gia các tồn tại, hạn chế kiến nghị phòng ngừa trong công tác quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả chất lượng về PCCC và CNCH nhất là trong thời gian Tết dương lịch 2022 và Nguyên Đán Nhâm Dần sắp tới.

Liên quan đến sự việc, ngay sau khi có sự cố cháy xảy ra, đồng chí Đặng Thị Huyền, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng công an huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện có mặt trực tiếp tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục đám cháy.

