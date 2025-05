Theo Sở Y tế Thanh Hóa, Phòng khám chuyên khoa ngoại Bs Dương Văn Thọ được Sở Y tế cấp phép hoạt động số 1301/TH-GPHĐ ngày 23/9/2022, do bác sỹ Dương Văn Thọ Phụ trách chuyên môn, số CCHN: 000148/TH-CCHN, ngày cấp 10/4/2012, tại số nhà 69 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Phòng khám được thực hiện các kỹ thuật theo Quyết định số 573/QĐ-SYT ngày 24/9/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám chuyên khoa ngoại Bs Dương Văn Thọ.

Nhiều người dân theo dõi trước phòng khám, nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, vào chiều 28/5/2025, ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố y khoa tại Phòng khám chuyên khoa Ngoại Bs Dương Văn Thọ, Sở Y tế Thanh Hóa đã cử cán bộ chuyên môn phòng Nghiệp vụ Y - Dược và Quản lý Hành nghề Y dược tư nhân đến cơ sở khám chữa bệnh xảy ra sự cố y khoa để xác minh, nắm bắt tình hình vụ việc.

Bệnh nhân lịm dần, không phản xạ sau khi tiêm thuốc gây tê

Theo báo cáo của Sở Y tế, vào khoảng 11h00 ngày 28/5/2025, bà L.T.L (SN 1958), trú tại thôn Cung Điền, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) được người nhà đưa đến phòng khám chuyên khoa Ngoại do ông Dương Văn Thọ ( SN1964 là chủ phòng khám) để điều trị gãy xương đòn . Ông Thọ hiện là Trưởng khoa Chấn thương của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Sau khi khám, đến hơn 11h cùng ngày, ông Thọ trực tiếp tiêm thuốc gây tê vào người bà L.T.L để xử lý tổn thương.

Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc thì bà L.T.L có biểu hiện lịm dần và không còn phản xạ. Nhận thấy bà L.T.L bị sốc phản vệ nên ông Thọ đã xử lý chống sốc bằng cách tiêm thêm Adrenalin vào người bà L.T.L và các biện pháp xử lý chống sốc. Đến khoảng 14h00 cùng ngày bà L. tử vong tại phòng khám.

Tối ngày 28/5/2025, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu C09 Bộ Công an trực tiếp vào khám nghiệm tử thi và hiện trường. Sau khi khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa nạn nhân về quê mai táng . Hiện tại ông Dương Văn Thọ đang làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh, điều tra vụ việc.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, căn cứ thông tin thu thập được của vụ việc, chiều ngày 29/5/2025, Sở Y tế ban hành Quyết định số 842/QĐ-SYT về việc tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa Ngoại Bs Dương Văn Thọ do ông Dương Văn Thọ là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý giải quyết.