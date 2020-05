Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong trên giường ngủ: Triệu tập người mẹ để làm rõ vụ việc

Ngày 12/5, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, phía đơn vị này đã triệu tập chị N.T.H. (SN 1990, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián) để làm rõ liên quan đến vụ việc con trai chị H. là cháu Đ.K. (18 tháng tuổi) tử vong 1 ngày trước.



Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Nghi Xuân vẫn đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để đấu tranh làm rõ nguyên nhân.

Được biết, vợ chồng chị H. có 3 người con. Chồng chị H. là T.Q.T. (SN 1984) hiện đi lao động tại Hàn Quốc.

Khoảng 7h ngày 11/5, người dân bất ngờ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị H. Khi chạy đến, họ phát hiện cháu Đ.K. (con út chị H.) tử vong trên giường ngủ.

Ngôi nhà nơi phát hiện cháu K. tử vong trên giường ngủ.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau đó, cơ quan công an triệu tập chị H. lên trụ sở Công an xã để làm rõ, sau đó đưa lên trụ sở Công an huyện Nghi Xuân để tiếp tục đấu tranh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây chị H. có mâu thuẫn với chồng và gia đình.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé 18 tháng tuổi vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ.