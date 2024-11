"Cực chẳng đã" mới phải làm

Mấy ngày qua, hình ảnh về những chiếc barie chắn ngang các con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Trãi, Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trên MXH, mọi người tranh luận sôi nổi về vấn đề này.

Theo đó, vào giờ cao điểm buổi sáng, từ 7 giờ - 8 giờ 30 phút hàng ngày (trừ thứ 7 và Chủ nhật), tại ngõ 127, 155 Nguyễn Trãi và 126, 144 đường Thượng Đình xuất hiện một chiếc barie chắn ngang với mục đích ngăn chặn các phương tiện muốn đi tắt qua ngõ để ra đường lớn.

Một số người thường xuyên tham gia giao thông qua khu vực này bày tỏ sự bức xúc vì việc di chuyển bị ảnh hưởng và cho rằng, việc làm này là không đúng luật. Tuy nhiên, người dân sống trong ngõ thì cho biết, vào giờ cao điểm, lượng phương tiện quá đông đi vào ngõ đã khiến những hộ dân sống trong ngõ bị tra tấn bởi tiếng ồn, khói bụi, tắc đường,...

Vì vậy, họ đã thống nhất làm chiếc barie này. Trước khi làm, tổ dân phố đã bàn bạc thống nhất và báo cáo UBND phường và công an phường.

Chiếc barie chắn ngang ngõ nhỏ ở Thượng Đình gây tranh cãi.

Chiều ngày 19/11, UBND phường Thượng Đình đã tổ chức cuộc họp với đại diện Công an phường Thượng Đình và đại diện cư dân các ngõ 127, 155 Nguyễn Trãi và 126, 144 đường Thượng Đình.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Quế (Bí thư Chi bộ Khu dân cư Cơ khí 2B) chia sẻ, phần lớn các ngõ 127, 155 Nguyễn Trãi; 126, 144 đường Thượng Đình đều thông ra đường Nguyễn Trãi nên mỗi sáng có rất nhiều xe máy đi từ phố Khương Đình vào các ngõ trên để cắt ngang đường Nguyễn Trãi lên cầu vượt Ngã Tư Sở. Việc này dẫn đến cả khu dân cư bị ách tắc, tê liệt, không thể đi lại vào giờ cao điểm. Do đó đầu năm 2022, khu dân cư 2B đã họp và lắp đặt 3 chốt barie để ngăn chặn xe máy đi vào.

Theo ông Quế, sau khi các barie được lắp đặt, cư dân tại đây đi lại bình thường, không ai phản đối. Chỉ có những người trước đây thường xuyên đi tắt vào ngõ, giờ bị ngăn cản thì phản đối. Thậm chí, có người còn đập phá barie để lấy lối đi.

Ông Lê Quang Vinh (Phó Tổ trưởng Tổ dân phố số 1) bày tỏ, các ngõ 127, 158, 114 có đặc thù chỉ rộng từ 1-1,1m, sẽ ách tắc khi có nhiều xe máy đi vào. Có những hôm, các cháu học sinh nhà trong ngõ không thể dắt xe ra để đi học, người dân không thể đi làm.

Một con ngõ khác cũng lắp barie, hết giờ cao điểm thì mở ra cho các phương tiện lưu thông.

"Nhiều gia đình sinh sống ngay sau barie phải đi xa hơn để ra khỏi ngõ nhưng vì an toàn giao thông chung của cả khu dân cư nên họ chấp nhận. Sau khi dựng barie còn đỡ tình trạng mất đoàn kết, cãi vã giữa cư dân trong khu dân cư và người đi xe máy vào gây ách tắc", ông Nguyễn Tiến Khang (Bí thư Chi bộ Khu dân cư Cơ khí 2A) nói, đồng thời đưa ra ví dụ về việc đã có không ít vụ cãi vã đến đánh nhau vì người đi xe máy từ nơi khác đến đâm phải người dân trong ngõ.

Đại diện các khu dân cư đề nghị UBND phường, Công an phường cho phép duy trì việc đóng mở barie vào giờ cao điểm, hoặc có giải pháp thay thế đảm bảo an toàn. Ông Lê Quang Vinh bày tỏ thêm, việc dựng barie là “cực chẳng đã” và chiếc barie đang phát huy tốt hiệu quả.

Lãnh đạo UBND phường nói gì?

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Phan Mỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình cho hay việc người dân chặn barie là không đúng quy định của pháp luật, chính quyền địa phương không cho phép hành vi này. Nhưng nếu không đóng barie thì hàng nghìn người dân trong khu dân cư bị ảnh hưởng.

Theo ông Mỹ, thời gian tới UBND phường sẽ cùng các cơ quan chức năng và người dân tìm ra phương án vừa đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân mà vẫn thực hiện đúng pháp luật.

Ông Trần Phan Mỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Đại diện Công an phường Thượng Đình thông tin thêm, tình trạng người dân đi xe máy từ đường Khương Đình vào các ngõ rồi đi ngược chiều để lên cầu vượt Ngã Tư Sở đã tồn tại từ năm 2021.

Để xử lý tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), Công an phường đã cắt cử người ứng trực, xử lý. Tuy nhiên, nhiều người đi ngược chiều không tuân thủ theo hiệu lệnh của Công an, thậm chí còn lăng mạ, đâm xe vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an phường Thượng Đình cùng với Đội CSGT số 7 sẽ tiếp tục duy trì cán bộ ứng trực, xử lý tình trạng này để đảm bảo TTATGT.