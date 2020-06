Vụ án Trường Đại học Đông Đô: Bắt nguyên trưởng phòng Tài chính kế toán

Ngày 3-6, Bộ Công an cho biết trong quá trình điều tra vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 2-6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 2 bị can.



Trường Đại học Đông Đô

Theo đó, 2 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, trú tại khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), nguyên trưởng phòng Tài chính kế toán Trường Đại học Đông Đô và Ngô Quang Hiển (SN 1978, trú tại tổ 25, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội), nhân viên Trường Đại học Đông Đô.

Ngày 3-6, sau khi có Quyết định phê chuẩn của VKSND Tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Huệ; thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Ngô Quang Hiển.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố bị can để điều tra về tội "giả mạo trong công tác" đối với các bị can, gồm: Dương Văn Hòa, hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô; Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà, cùng là phó hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô; Trần Ngọc Quang, phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên và 4 cán bộ Trường Đại học Đông Đô. Ngoài ra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm viện trưởng Viện đào tạo liên tục, Trường Đại học Đông Đô.