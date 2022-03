Vụ án ném gạch tử vong ở Tòa Án Vị Thành Niên là chuyện có thật, hung thủ 9 tuổi khiến một phụ nữ chết thảm vì... thí nghiệm

Bài viết tiết lộ nội dung tập 9 và tập 10.

Quả là không ngoa khi nói Tòa Án Vị Thành Niên là tựa phim đáng xem nhất thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, Tòa Án Vị Thành Niên không chỉ có tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn mà phần lớn cốt truyện của mỗi tập phim đều được dựa trên những vụ án có thật. Điều này góp phần làm tăng kịch tính và nhân văn cho chuyện phim. Đơn cử như vụ án thương tâm ở tập 10 khi con trai của nữ thẩm phán Sim Eun Seok (Kim Hye Soo) bị ngộ sát được lấy cảm hứng từ vụ ném gạch tử vong tại chung cư Yongin, Hàn Quốc.

Trong tập 10, khi điều tra tên đầu sỏ của vụ án cưỡng bức tập thể nữ sinh trung học, Sim Eun Seok vô tình phát hiện Baek Do Hyun - Hwang In Jun chính là thủ phạm giết chết con trai mình năm xưa. Vì sự ngây ngô, Do Hyun đã rủ bạn thử ném gạch từ tầng thượng. Tuy nhiên, trò đùa tai hại của hai học sinh tiểu học đã giết chết con trai của Eun Seok. Dẫu vậy, hai đứa nhỏ vì chỉ mới 11 tuổi nên không chịu bất kỳ án phạt nào. Đây cũng là lý do chính khiến Eun Seok cực kỳ căm ghét trẻ vị thành niên.



Vụ án thương tâm này hóa ra lại bắt nguồn từ bi kịch ném gạch tại chung cư Yongin. Thế nhưng vụ án nguyên mẫu có vài điểm khác biệt với chuyện phim Tòa Án Vị Thành Niên. Vào chiều ngày 08/10/2015, một phụ nữ 55 tuổi bất ngờ tử vong vì bị gạch rơi trúng khi đang lập chỗ trú ẩn cho mèo hoang trong chung cư Yongin. Bà Park có biệt danh "mèo mẹ" vì thường xuyên chăm sóc những chú mèo hoang trong khu vực này. Một phụ nữ 29 tuổi khác cũng bị thương nhẹ vì trúng mảnh vỡ của viên gạch.

Thủ phạm chính của vụ án này hóa ra lại là 2 cậu học sinh tiểu học, A - 9 tuổi và B - 11 tuổi. Lý do được đưa ra là vì hai em muốn thí nghiệm viên gạch sau khi được học về trọng lực tại trường. Vụ án mạng thương tâm này cuối cùng được kết luận là ngộ sát, và cả hai không phải chịu án hình sự vì độ tuổi còn nhỏ. Thế nhưng, tại thời điểm đó đã có không ít giả thuyết đặt ra rằng thủ phạm có mối hiềm khích với nạn nhân vì họ đã cùng cho mèo hoang ăn.

Vụ án tại chung cư Yongin từng khiến dư luận Hàn tranh cãi khi vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ xoay quanh việc thủ phạm không phải chịu bất kỳ hình phạt nào