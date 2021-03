Vụ án ghê rợn của Hollywood: Tài tử điển trai hết dọa bẻ sườn ăn thịt bạn gái, giờ lại đến hiếp dâm cô suốt 4 tiếng

3 tháng trước, bạn gái cũ của Armie Hammer đã gây chấn động khi tiết lộ nam diễn viên từng dọa sẽ bẻ gãy xương sườn cô rồi nướng thịt ăn. Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì những cáo buộc mới lại tiếp tục nổ ra nhắm đến đời tư ồn ào của Armie. Lần này cảnh sát đã vào cuộc và điều tra bê bối tình dục gây sốc của tài tử Call Me By Your Name.

Luật sư Gloria Allred đã giới thiệu thân chủ 24 tuổi của anh là Effie Angelova - người tố cáo Armie đã hiếp dâm cô trong 4 giờ đồng hồ. Effie kể lại rằng cô đã hẹn hò với Armie từ năm 2016 và bị lạm dụng về tinh thần, tình cảm và tình dục. Theo lời kể của nạn nhân, Armie thường xuyên kiểm tra sự chung thủy của cô và thường vượt quá giới hạn. Đồng thời nam tài tử có hành vi bạo lực đối với Effie, điển hình là việc lấy gậy đánh vào chân bạn gái.

Armie Hammer - nam tài tử đang vướng cáo buộc ghê rợn

Effie gây chấn động khi tiết lộ từng bị Armie cưỡng hiếp dã man trong 4 tiếng vào ngày 24/4/2017

Trong một tuyên bố khác, luật sư của Armie cho rằng lời kể của Effie là thái quá và khẳng định các hành động trong quá khứ đều được 2 bên đồng thuận, bàn bạc trước khi thực hiện. Luật sư của Armie chia sẻ thân chủ không bao giờ muốn phơi bày ham muốn tình dục kì lạ của Effie.



Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles thông tin họ đang vào cuộc điều tra vụ tấn công tình dục này với nghi phạm chính là Armie Hammer. Trước phát ngôn trái ngược nhau của 2 bên, công chúng đang vô cùng quan tâm đến những diễn biến tiếp theo của vụ việc. Tuy nhiên dư luận đang nghiêng về phía Effie Angelova vì trước đó một bạn gái cũ khác cũng đã cáo buộc tài tử Call Me By Your Name tội đe dọa ăn thịt và bạo hành tình dục.

Nam diễn viên Call Me By Your Name đang lao đao vì loạt cáo buộc bạo hành tình dục nghiêm trọng

Bạn gái cũ Courtney Vucekovich cũng tố Armie đòi ăn thịt cô hồi đầu năm

Nguồn: CNN