Vỏn vẹn 64m² nhưng căn hộ nhỏ này gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác với hai gam màu đỏ - xanh rực rỡ

"Less is more" là câu nói thời đại của kiến trúc sư Mies Van Der Rohe đã trở thành câu thần chú của rất nhiều nhà thiết kế theo phong cách tối giản và cả những nhà thiết kế-nghĩ-rằng-mình định hình phong cách thiết kế theo trường phái tối giản.

Phong cách Minimalism (hay còn được gọi là phong cách tối giản, tối thiểu) là một phong cách thể hiện được khuynh hướng đa dạng của nghệ thuật đặc biệt là về thị giác và âm nhạc mà các tác giả được tối giản về những yêu cầu cần thiết yếu thiết nhất của nó.

Căn hộ nhỏ với nội thất tối giản nổi bật cùng màu đỏ tươi và xanh lam, nơi không gian kết hợp thể hiện ngay cả một diện tích sàn nhỏ cũng có thể tạo nên một căn hộ thoải mái.

Căn hộ với kết cấu một sàn thông có diện tích rộng 64 mét vuông. Với phong cách sống tối giản, chủ nhà chỉ giữ những thứ cần thiết và kết hợp khu thư giãn, không gian làm việc và phòng tập thể dục thành một không gian duy nhất.

Nhìn vào căn hộ thoạt đầu có thể nghĩ nó thật đơn điệu và nhàm chán, thế nhưng khi đã bước vào sử dụng bạn sẽ thấy căn hộ có đủ mọi công năng cần thiết cho sinh hoạt gia đình mà vẫn đem lại sự gọn gàng và tối giản.

Một chiếc ghế sofa màu đỏ chiếm ưu thế trong khu vực chung, những thứ khác được loại bỏ ngoại trừ chiếc đèn treo tường hiện đại màu trắng trơn.

Thiết kế nội thất màu đỏ và xanh dương thêm cá tính cho không gian tối giản.

Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn giúp đón được lượng ánh sáng tự nhiên tối đa.

Một chiếc kệ nổi bằng gỗ sồi bên dưới TV treo tường, duy nhất một bảng điều khiển trò chơi được đặt trên đây giúp xóa đi sự trống trải.

Bán đảo bếp ăn nhập với khu vực tiếp khách tạo cảm giác như chồng lên sàn gỗ ở đó. Xung quanh góc này, móc áo khoác và gương hành lang tạo thành một không gian vào hữu ích.

Bên trong phòng ngủ là một bảng màu yên bình gồm xám và trắng. Miếng vải dệt và gối ném màu đen tạo thêm sự nổi bật cho chiếc giường.

Bàn làm việc độc đáo tạo không gian làm việc cạnh cửa sổ. Đèn thả trần giúp mặt bàn không bị lộn xộn bởi những chiếc đèn bàn.

Bức tường dưới đuôi giường ngăn cách không gian ngủ với khu tập thể dục nhỏ. Một lò sưởi hiện đại biến bức tường không có điểm nhấn thành một điểm đặc biệt của căn phòng, trong khi màn hình lò sưởi bằng kính hai mặt chỉ để lộ ra phía bên kia.

Không gian làm việc thứ hai nằm bên cạnh thiết bị tập thể dục.

Bên trong phòng tắm, bồn tắm màu đen và bồn vệ sinh màu xám trên nền gạch xi măng đơn giản.

Phòng tắm có màu đỏ từ đèn LED đổi màu xung quanh chu vi phòng và gương trang điểm, và toilet treo tường màu đỏ độc đáo.