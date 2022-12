Vợ tung tin giả công an huyện tiêu cực khi xử lý vụ đánh bạc, chồng liền gọi báo công an tỉnh

Ngày 16-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Thạch Thành vừa triệu tập Nguyễn Văn K. (SN 1981; ngụ xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành) lên làm việc, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi thông báo tin giả, không đúng sự thật.



Trước đó, số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Văn K. phản ánh một số cán bộ Công an huyện Thạch Thành có tiêu cực trong xử lý vụ việc đánh bạc tại nhà B.V.L. (xóm 5, xã Thạch Sơn).

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ. Quá trình xác minh đã xác định thông tin mà Nguyễn Văn K. phản ánh là không đúng sự thật, thiếu khách quan, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa, ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân.

Tại cơ quan công an, K. cho biết thông tin mà anh gọi điện báo công an là do vợ anh nói dối để anh từ bỏ việc thường xuyên uống rượu bia say và đánh bạc.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, tình trạng báo tin giả, không đúng sự thật qua các đầu số điện thoại 113, 114 và đường dây nóng Công an tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều đã làm nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng và tâm lý cho những người thi hành công vụ.