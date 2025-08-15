Tối 14-8, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt với ông Đoàn Bảo Châu (SN 57 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Võ sư Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, ngày 30-6-2025, ông Đoàn Bảo Châu bị khởi tố để điều tra về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, Công an xác định ông Châu bỏ trốn từ tháng 7-2024.

Công an đề nghị nếu phát hiện bị can Châu ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; số điện thoại 0692194084 - 0977542592), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Bị can Đoàn Bảo Châu tự giới thiệu là nhà văn có 6 cuốn tiểu thuyết đã xuất bản và là võ sư karate. Trong môn võ này, Đoàn Bảo Châu đạt cấp huyền đai đệ ngũ đẳng của Hệ phái Đoàn Long karatedo.

Vào tháng 7-2017, bị can Châu giao đấu với võ sư Pierre Francois Flores (49 tuổi, quốc tịch Canada). Trận đấu chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút, bằng đòn liên hoàn chân, tay, võ sư Francois Flores đã hạ knock-out Đoàn Bảo Châu.