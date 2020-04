Vợ nhờ trông con, chồng vừa quay ra ngoài hút điếu thuốc, trở vào trong nhà đã phát hiện cảnh tượng... hãi hùng

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra, Bộ GD-ĐT đã gửi thông báo tới các địa phương về việc cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, tiểu học, THCS, THPT và một số trường Đại học tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn về sức khoẻ.

Ngay khi nhận được thông báo, nhiều phụ huynh vừa mừng vừa lo, mừng vì các con được nghỉ học để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ, nhưng lại lo vì cuộc sống "lao đao" không có người trông con. Cũng từ "mùa dịch" này, nhiều tình huống hài hước đã diễn ra khi bố mẹ ở nhà trông con nhỏ.

Điển hình như mới đây nhất, một anh chồng đăng đàn lên mạng xã hội kể về câu chuyện của mình. Chẳng là vợ nhờ trông con giúp, anh chồng "tuân lệnh" vợ trông 2 cô công chúa đang ngồi chơi trên giường. Thế nhưng chỉ rời mắt một chút để đi ra ngoài hút điếu thuốc, anh đã phải "trả giá".

Tâm sự "đắng lòng" của ông bố trẻ khiến dân mạng cười ngặt nghẽo. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể là khi đã hút thuốc xong, lúc quay vào nhà, anh ngỡ ngàng vì 2 cô bé nhem nhuốc, dính đầy bột sữa trên người. Hoá ra, 2 đứa đã đổ cả hộp sữa bột ra giường, làm bẩn hết mặt mũi, quần áo cho đến giường chiếu, chăn gối nhưng có vẻ thích thú với trò nghịch ngợm oái oăm này.

Có vẻ như 2 cô công chúa nhỏ rất vui vẻ với trò chơi này!

Quả thật nhìn "bãi chiến trường" của 2 công chúa nhỏ, ông bố này ngỡ như "chết lặng". Giờ có lẽ sẽ phải dọn hết chỗ bừa bộn kia thì mới phạt được "2 tiểu yêu", chưa kể hộp sữa bột cũng có giá vài trăm nghìn. Nếu cảnh tượng này để vợ biết được, chắc chắn anh chồng này sẽ bị... "hỏi tội" đầu tiên.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Nhiều ý kiến tỏ ra đồng cảm với tình cảnh của ông bố trẻ. Bên cạnh đó nhiều người cũng "tranh thủ kể tội" lũ trẻ con ở nhà, cũng vì mấy trò nghịch ngợm phá phách của lũ trẻ mà các ông bố, bà mẹ biết bao phen đau đầu.