"Vợ nhà người ta" dùng Facebook chồng đăng tin sai sự thật, tự nhận chữa được COVID-19 tại nhà gây hoang mang dư luận

19 tỉnh phía Nam đang phải giãn cách xã hội, Hà Nội cũng phải làm điều tương tự từ ngày 24/7 do những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19. Hàng ngày, những con số thống kê về ca nhiễm vẫn rất cao. Vì thế, những thông tin về dịch Covid-19 từ mọi nguồn phải chính xác, khách quan để không gây nhiễu, hoang mang trong cộng đồng.

Chị L. được mời lên trụ sở làm việc (ảnh Quốc Kiệt)

Tuy nhiên, ngày 25/7, theo thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Vĩnh Long) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Long Hồ và Công an xã Lộc Hòa (huyện Long Hồ) đã mời chị L.K.L. (32 tuổi; ngụ xã Lộc Hoà) lên để làm việc. Lý do là bởi chị L. có hành vi đăng tải nhiều thông tin gây hoang mang trong dư luận.

Cụ thể qua xác minh, chị L. đã sử dụng tài khoản Facebook "TanDat Cao" của chồng mình để đăng video clip từ nước ngoài có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam.

Không chỉ có vậy, chị L. còn đăng bài viết về "Phương pháp chữa bệnh Covid-19 tại nhà" mà chưa có căn cứ khoa học hay sự xác nhận của cơ quan chuyên môn, gây hoang mang trong dư luận xã hội và sự chủ quan cho nhân dân.

Được biết, khi được mời lên trụ sở làm việc, chị L. đã thừa nhận hành vi của mình là không đúng. Còn về phía cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý những vi phạm của chị L. theo luật định.

Sau khi thông tin chị L. dùng Facebook của chồng để đăng những thông tin gây hoang mang dư luận, cộng đồng mạng đã không tiếc lời chỉ trích. Có bình luận thì hóm hỉnh viết: "Chị muốn đóng góp cho quỹ phòng chống COVID nhưng sợ mọi người không biết nên chị mới làm thế".