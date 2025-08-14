Liên quan đến vụ tai nạn hi hữu xảy ra ở chung cư FLC Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, Hà Nội), ngày 13/8, gia đình chị Nguyễn Thị Thơm cho biết, chị đã không qua khỏi sau gần 1 tháng được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, chiều ngày 19/7, cơn giông lốc tại Hà Nội đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại chiếc nhà trượt ở sân chơi trẻ em giữa các tòa chung cư FLC Đại Mỗ. Trong cơn gió giật mạnh, nhà trượt bật tung, bay thẳng vào người chị Thơm khi chị chạy ngang qua.

Gió giật mạnh khiến chiếc nhà trượt bật tung và bay đè vào người chị Thơm (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, chị đã được cư dân toà nhà cùng người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu gấp. Tại bệnh viện, chị được các bác sĩ chuẩn đoán đa chấn thương: chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, suy đa tạng,... phải phẫu thuật cắt bỏ một phần nội tạng và lọc máu liên tục.

Gần một tháng qua, chị Thơm được điều trị tích cực tại bệnh viện, nhưng do chấn thương quá nặng nên sức khỏe chị ngày càng suy kiệt.

Anh Đinh Quang Tuấn (SN 1987, chồng chị Thơm) cho biết, do vợ anh không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị mỗi ngày rất lớn, hơn 40 triệu đồng/ngày. Tính đến ngày 13/8, tổng chi phí đã vượt 900 triệu đồng, gia đình anh vay nợ hơn 500 triệu đồng.

“Vợ tôi bị đa chấn thương nặng, gia đình phải vay mượn khắp nơi và nhờ sự giúp đỡ của nguời thân, bạn bè, cư dân toà nhà để lo chi phí điều trị, chỉ mong cô ấy qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng hôm nay (13/8), bác sĩ thông báo sức khoẻ vợ tôi tiên lượng rất xấu. Dù tôi đã xin cho vợ chuyển sang bệnh viện khác, hi vọng có thể cứu được cô ấy nhưng các bác sĩ đều lắc đầu”, anh Tuấn nghẹn ngào và nói tiếp: “Đến 16h15 hôm nay, vợ tôi không quá khỏi”.

Dù được các bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện nhưng chị Thơm vẫn không qua khỏi (Ảnh: GĐCC)

Tâm sự về cuộc sống gia đình, anh Tuấn cho biết, anh và chị Thơm yêu nhau từ những năm học cấp 3, cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi trẻ đầy mơ ước. Năm 2011, sau bao năm yêu nhau, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân.

Cuộc sống vốn đã ấm êm, hạnh phúc ấy càng trọn vẹn hơn khi hai con lần lượt ra đời – một cháu hiện học lớp 8, một cháu học lớp 5. Với anh Tuấn, đó là quãng thời gian đẹp nhất, khi mỗi ngày đi làm về, anh đều thấy nụ cười của vợ và các con trong căn nhà nhỏ.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy giờ đây bỗng tan vỡ, khi biến cố bất ngờ ập đến, cuốn đi tất cả sự bình yên mà gia đình anh từng có.

Anh Tuấn nghẹn ngào tâm sự: “Trước khi xảy ra sự việc, vợ tôi mơ ước có một công việc ổn định và có tiền xây nhà cho bà ngoại (mẹ ruột chị Thơm - PV). Thấy vợ hiếu thảo như vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ và có nói “em đi làm được bao nhiêu, cứ để tiền đó tích góp lại rồi xây nhà cho mẹ, còn chi phí trang trải trong gia đình để anh lo.

Đến đầu tháng 7/2025, vợ tôi có xin được một công việc tại cửa hàng cà phê. Mới đi làm được gần một tháng thì không may xảy ra sự việc đau lòng như vậy”.

Do hoàn cảnh gia đình chị Thơm khó khăn và hiện đã phải vay nợ nhiều nên mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin gửi về cho gia đình qua số tài khoản: 0451000248052

Chủ tài khoản: Đinh Quang Tuấn - chồng chị Thơm

Ngân hàng: Vietcombank