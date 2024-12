Vợ Duy Mạnh lên tiếng về sự cố ở cửa soát vé khi đi cổ vũ ĐT Việt Nam, được khen EQ cao ngất

Vợ Duy Mạnh lên tiếng về sự cố ở cửa soát vé khi đến sân cổ vũ cho ĐT Việt Nam

Hôm 29/12, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước ĐT Singapore trên sân nhà Việt Trì ở bán kết lượt về AFF Cup 2024. Trận đấu này, nhiều cầu thủ được gia đình, bạn bè đến sân cổ vũ, tăng thêm sức mạnh và động lực thi đấu. Tuy nhiên, hai gia đình Duy Mạnh và Quang Hải đều gặp cùng một sự cố tại cửa soát vé sân Việt Trì và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Bởi lẽ, ở trận bán kết, công tác an ninh có sự thay đổi nhẹ so với trận đấu trước đó. Cụ thể, vé vào sân của người lớn không bao gồm trẻ em, nên con trai Duy Mạnh - bé Ú - khi đi cùng mẹ lại bị chặn ở ngoài. Dù đã giải thích là vợ con của cầu thủ Duy Mạnh và trận đấu trước đó, hai mẹ con vẫn vào cùng nhau bình thường nhưng nhân viên an ninh vẫn yêu cầu bé Ú phải có vé vào sân. Điều này khiến gia đình Duy Mạnh bối rối. Huyền Mi - vợ của Văn Quyết sau đó đã nhường tấm vé của mình để bé Ú được vào sân cổ vũ cho bố thi đấu. Tương tự là trường hợp của Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải. Cô nàng đã phải tìm thêm vé để đưa trẻ em vào khán đài xem trận đấu.

Vợ con Duy Mạnh gặp sự cố ở cửa an ninh khi đến sân cổ vũ cho Duy Mạnh và ĐT Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Sự việc này gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng an ninh của sân Việt Trì đã làm khó bởi vợ con của tuyển thủ nên được ưu tiên vào sân cổ vũ. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nhân viên soát vé chỉ làm đúng quy định và người nhà cầu thủ cũng cần chấp hành như tất cả người hâm mộ khác đến sân cổ vũ.

Mới đây, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh đã lên tiếng chính thức chia sẻ về sự việc vừa qua. Cô nàng có cách ứng xử EQ cao, vừa giải quyết tranh cãi vừa cổ vũ cho ĐT Việt Nam chiến thắng.

Quỳnh Anh nói: "Em có thấy mọi người comment rất nhiều về chủ đề soát vé ngày hôm qua. Em thấy chuyện rất đơn giản và nhà em cũng đã giải quyết xong rồi. Và cuối cùng Ú cũng đã được bác nhường vé để vào xem bố đá bóng. Và em cũng rất tôn trọng các quy định về kiểm soát vé ở SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Quan trọng là hôm qua đội tuyển mình đã giành chiến thắng rất vang dội và mình đã tiến tới mục tiêu chung là vào chung kết. Nên mọi người ơi, hãy hoan hỉ, tất cả mọi người cùng hoà nhịp chiến thắng. Tất cả vấn đề xung quanh mình bỏ qua hết, chuyện quan trọng là chiến thắng của đội tuyển Việt Nam".

Ngoài ra, bà xã Duy Mạnh còn khéo léo bảo vệ người nhân viên soát vé đã chặn hai mẹ con ở cửa bằng lời chia sẻ: "Anh soát vé rất thân thiện, nhẹ nhàng giải thích cho hai mẹ con ạ".

Ngày 2/1 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết lượt đi gặp ĐT Thái Lan cũng trên sân Việt Trì, Phú Thọ, hứa hẹn sẽ còn đem đến nhiều cảm xúc bùng nổ cho hàng triệu người hâm mộ.