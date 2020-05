Vợ đi chơi về muộn không đóng cửa, chồng chửi bới rồi đổ cả ấm nước chè nóng vào đầu

Ngày 7/5, lãnh đạo xã Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc chồng đổ nước nóng vào đầu và người vợ khiến nạn nhân bị bỏng nặng.



Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào đêm khuya 3/5, chị Đặng Thị Ng. sang nhà người thân chơi và khuya mới về nhà. Khi về nhà, chồng là Hoàng Văn Chiến (SN 1971) đã ngủ.

Sáng 4/5, anh Chiến tỉnh dậy thấy cửa nhà không đóng. Cho rằng vợ đi chơi về muộn mà không đóng cửa nên anh Chiến chửi bới vợ. Khi vợ cãi lại thì anh Chiến cầm ấm nước chè nóng mới nấu đổ thẳng vào đầu, mặt, người vợ mình.

Sau khi đổ nước sôi làm vợ bỏng, anh Chiến bỏ đi khỏi nhà. Chị Ng. sau đó được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ở địa phương, anh Chiến được đánh giá hiền lành. Mọi người nhận định có thể uất ức mâu thuẫn nên đã dẫn đến vụ việc trên.

Tại bệnh viện, chị Ng. được các bác sỹ xác định bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể gồm đầu, mặt, ngực... Hiện chị Ng. được các bác sỹ chăm sóc và băng bó vớt thương tích độ bỏng khoảng 30%.

Theo lãnh đạo xã Diễn Ngọc, sau vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã lập biên bản về vụ việc. Hiện nạn nhân đang đi viện nên cơ quan công an đang chờ nạn nhân điều trị. Sau này nếu nạn nhân có đơn thư thì cơ quan công an sẽ căn cứ để điều tra và xử lý.

Nếu phía nạn nhân không có đơn thư thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý hành chính đối với người chồng.

Được biết, vợ chồng chị Ng. ở nhà làm xưởng gỗ và giặt là. Anh Chiến được đánh giá hiền lành. Có thể do mâu thuẫn vợ chồng nên xảy ra vụ việc trên.