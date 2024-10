Vợ chồng William - Kate qua lời em rể

Mike Tindall đã chia sẻ suy nghĩ của mình về vợ chồng Thân vương William - anh họ của vợ anh, Zara Tindall - trong cuốn sách mới mang tên "The Good, the Bad & the Rugby - Unleashed".

Cựu ngôi sao bóng bầu dục nhớ lại thời điểm vào tháng 9/2023, vợ chồng William - Kate và Vương nữ Anne (mẹ vợ của Mike) đã tham gia chương trình podcast cùng tên do anh đồng dẫn dắt cùng James Haskell và Alex Payne.

Ông bố ba con cũng dành lời khen ngợi cho mẹ vợ - Vương nữ Anne - vì bà "am hiểu về thể thao hơn bất kỳ ai tôi từng gặp". Là cựu vận động viên Olympic môn cưỡi ngựa, Vương nữ Anne có lẽ không khiến người hâm mộ hoàng gia quá bất ngờ về điều này.

Nói về William và Kate - cặp đôi cũng có ba con - Mike cho biết: "Tôi nghĩ rằng podcast đã phần nào đó khiến họ trở nên đời thường hơn. Tôi ước gì chúng tôi có thể tung ra bản đầy đủ chưa cắt, bởi vì nó sẽ khiến công chúng choáng ngợp".

Anh nói tiếp: "Họ xuất hiện với hình ảnh rất giản dị, hòa đồng, vui vẻ và am hiểu... Cuộc trò chuyện mang đến nhiều thông tin hơn tôi mong đợi, không phải vì tôi nghĩ họ sẽ nhàm chán (tôi biết họ không hề như thế), mà vì tôi biết mọi thứ liên quan đến hoàng gia đều được kiểm soát rất chặt chẽ".

Sự xuất hiện bất ngờ của William - Kate cùng Vương nữ Anne trong chương trình "The Good, the Bad and The Rugby" vào tháng 9 năm ngoái đã khiến người hâm mộ hoàng gia vô cùng thích thú.

Tập phim được ghi hình trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng bầu dục thế giới, mời các thành viên hoàng gia tham gia với tư cách là người bảo trợ của Liên đoàn bóng bầu dục xứ Wales, Liên đoàn bóng bầu dục Anh và Liên đoàn bóng bầu dục Scotland.

William - Kate nói về tính cạnh tranh

Trong cuộc trò chuyện tại Lâu đài Windsor, chủ đề về tính cạnh tranh đã được đề cập. William và Kate được hỏi về sự cạnh tranh giữa họ. Một trong số những người dẫn tiết lộ rằng Mike đã so sánh họ với Monica Geller (nhân vật trong bộ phim sitcom "Friends" nổi tiếng với mong muốn mãnh liệt là luôn phải giỏi nhất mọi việc).

Người dẫn chương trình nói: "Tôi sẽ không nói dối... nhưng Mike đã khẳng định rằng cả hai người đều cực kỳ, cực kỳ thích cạnh tranh, giống như Monica của "Friends" vậy. Nếu hai người chơi bóng bàn, trận đấu sẽ kéo dài hàng giờ đồng hồ, và sẽ như kiểu 'gấp đôi hoặc bỏ cuộc'".

Kate đáp lại: "Thực sự tôi không thích cạnh tranh đến vậy. Tôi không biết điều này bắt nguồn từ đâu".

Sau đó, cô hóm hỉnh nói rằng cô và William chưa bao giờ chơi xong một trận tennis nào. Nữ công tước cười khúc khích khi giải thích "nó trở thành một thử thách về tinh thần giữa hai chúng tôi".

Tiếp đó, Mike hỏi ba người con của cặp đôi là Hoàng tử George (10 tuổi), Công chúa Charlotte (8 tuổi) và Hoàng tử Louis (5 tuổi) có bộc lộ dấu hiệu của tính cạnh tranh hay không.

Vương nữ Anne chen vào: "Tôi cho rằng chỉ một chút thôi".

Kate tiết lộ: "Điều thú vị là tất cả bọn trẻ rõ ràng đều có tính khí rất khác nhau. Và khi các con lớn lên, thử sức với những môn thể thao khác nhau sẽ rất thú vị khi thấy điều đó phát triển như thế nào".

Trước đó trong podcast, William đã nói về tầm quan trọng của thể thao đối với trẻ em, đặc biệt là khi nói đến việc học cách chiến thắng và thua cuộc.

Quan điểm của William về việc thắng - thua

Nói về những kỹ năng bạn có được từ "những năm tháng đầu chơi thể thao đồng đội", William nói: "Học cách thua cuộc, điều mà tôi nghĩ chúng ta phải tập trung hơn nữa vào ngày nay. Tôi nghĩ rằng mọi người không biết cách thua cuộc một cách đúng mực. Nói về các con của chúng ta, tôi muốn chắc chắn rằng chúng hiểu điều đó. Tôi nghĩ rằng việc hiểu được cách thua cuộc, lý do tại sao chúng ta thua cuộc, trưởng thành từ đó và những gì bạn học được từ quá trình đó là điều thực sự quan trọng ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng cũng cần phải biết cách chiến thắng, và đừng khoe khoang. Có rất nhiều bài học cuộc sống giúp ích cho tất cả chúng ta trong suốt cuộc đời, trong việc xây dựng tình bạn, xây dựng mối quan hệ, nơi làm việc, mà bạn có được từ những năm tháng đầu đời chơi thể thao đồng đội".

Thân vương William cũng chia sẻ về việc anh thích thú với thành công trong thể thao của Zara. Anh tiết lộ rằng lần duy nhất anh rơi nước mắt là khi chứng kiến người em họ (nay 42 tuổi) giành chức vô địch châu Âu vào năm 2006.

William kể: "Lúc đó tôi đang cắm trại ở Exmoor. Tất cả chúng tôi đều túm tụm quanh điện thoại để xem. Cô ấy đã ở đó, bật khóc khi lá cờ được kéo lên. Tôi đã vỡ òa".

Khi nhớ lại chương trình podcast và mối quan hệ của mình với các thành viên cấp cao trong hoàng gia, Mike cũng chia sẻ rằng nhận thức của công chúng về việc trở thành một thành viên hoàng gia cấp cao làm việc phần lớn là không chính xác. Anh giải thích rằng điều đó không chỉ là "bắt tay vài người" và "cắt vài dải ruy băng".

Thay vào đó, cựu vận động viên cho biết cuộc sống của một thành viên cấp cao của Hoàng gia "tiêu tốn rất nhiều năng lượng", trích đoạn trong cuốn sách mới của anh.

Tindall - người có mối quan hệ thân thiết với nhiều người trong gia đình vợ - nói thêm rằng việc để những lầm tưởng này tiếp diễn là "điều đáng tiếc", nhưng anh đã học cách "sống chung với nó" trong những năm qua.

"Trên thực tế, đó là một trong những phương châm của hoàng gia: 'Không bao giờ giải thích, không bao giờ phàn nàn'. Tôi cố gắng không nghĩ về điều đó, mặc dù tôi đã mất một thời gian dài để đạt đến điểm đó", anh nói tiếp. "Và tôi cũng cố gắng là chính mình. Có thể đó là lý do tại sao tôi hay 'dìm hàng', bởi vì tôi muốn mọi người biết rằng tôi thực sự là một người tốt, điều này quay trở lại việc muốn được yêu mến".

Theo Dailymail