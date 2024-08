Trong một video được phát hành trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Vương phi Kate và Thân vương William đã bày tỏ sự tự hào và ngưỡng mộ đối với những thành tích của đội tuyển Team GB tại Olympic 2024. Video mở đầu với lời chào từ rapper Snoop Dogg, tiếp theo là hình ảnh gần gũi của cặp đôi hoàng gia. Vương phi Kate nói: "Từ tất cả chúng tôi đang theo dõi ở nhà, xin chúc mừng Team GB". Thân vương William cũng không quên thêm vào: "Thật tuyệt vời với tất cả những gì các bạn đã đạt được."

Video này cũng có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như David Beckham, Jessica Ennis-Hill, Sir Chris Hoy, Dame Kelly Holmes, và vận động viên Michael Johnson từ Mỹ, người đã góp mặt trong chương trình đưa tin Olympic của BBC. Snoop Dogg kết thúc video với lời cảm ơn: "Cảm ơn nước Anh, từ Big Snoop Dogg, Thân vương và phu nhân xinh đẹp."

Vương phi Kate và Thân vương William đã thể hiện sự vui mừng trước màn trình diễn xuất sắc của Team GB, khi đội tuyển này mang về tổng cộng 65 huy chương, trong đó có 14 huy chương vàng. Thân vương William, với bộ râu mới, đã mặc áo phông mang logo Team GB, trong khi Vương phi Kate chọn một chiếc áo kẻ sọc phong cách Pháp.

Trước đó, Vua Charles cũng đã gửi thông điệp chúc mừng các vận động viên và đội ngũ hỗ trợ của Team GB, ca ngợi họ là những nguồn cảm hứng. Vua Charles chia sẻ: "Vợ tôi và tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các vận động viên và đội ngũ hỗ trợ của Team GB và toàn thể Khối thịnh vượng chung." Ông nhấn mạnh rằng thành công của các vận động viên là kết quả của tài năng bẩm sinh, sự kiên trì và nỗ lực trong nhiều năm.

Đội tuyển Anh đã kết thúc Olympic Paris với 65 huy chương, con số này ngang bằng với thành tích tại Olympic London 2012 và chỉ đứng sau Mỹ với 126 huy chương và Trung Quốc với 91 huy chương. Tuy nhiên, số lượng huy chương vàng của Team GB đã giảm so với Olympic Tokyo cách đây ba năm, khi họ chỉ giành được 14 huy chương vàng, thấp hơn 8 huy chương so với Tokyo và 13 huy chương so với Rio 2016.

Với tổng cộng 14 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 29 huy chương đồng, Team GB đã đứng ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng huy chương, thấp nhất kể từ Olympic Athens 2004. Đội tuyển Anh cũng chỉ đứng thứ ba trong số các quốc gia châu Âu, sau chủ nhà Pháp và Hà Lan.

Thủ tướng Anh cũng đã chúc mừng các vận động viên Team GB và kêu gọi họ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên mới. Lãnh đạo Đảng Lao động, Sir Keir Starmer, cũng đã gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng: "Các bạn không chỉ mang về huy chương. Các bạn đã truyền cảm hứng cho một thế hệ vận động viên mới trong khi làm hài lòng cả một quốc gia. Xin cảm ơn."

Theo Express