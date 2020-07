"Vợ chồng son": Mẹ đơn thân lỡ bước gặp "anh trai mưa", sau 1 đêm mặn nồng thì quyết định cưới nhau

Tập 358 của chương trình truyền hình Vợ chồng son vừa lên sóng cùng với sự góp mặt của cặp đôi Nguyễn Văn Lộc (27 tuổi) và Đỗ Thị Hà My (25 tuổi). Đồng hành với bộ đôi nhân vật chính vẫn là cặp đôi MC quen thuộc Hồng Vân - Quốc Thuận.

Chị Hà My cho biết, ban đầu khi mới quen, chị chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp về anh Văn Lộc. Bởi chị thấy anh Lộc có thể mê gái, cứ thấy gái xinh là sà vào nói chuyện, trên mặt còn có đôi chân mày đen rậm, nhìn vào là chị My đã thấy sợ.

Anh Lộc.

Chị My.

Nhưng quen biết nhau đến ngày thứ 8 thì chị My bắt đầu thay đổi suy nghĩ về anh Lộc. Chị My cảm thấy anh Lộc biết quan tâm người khác, lại còn thường xuyên hỏi han, chăm sóc, mua sữa cho chị uống trong thời điểm mới chia tay bạn trai cũ. Đến ngày kia, anh Lộc cùng chị My đi Vũng Tàu chơi. Lúc ngồi trên xe, anh Lộc cố tình lấy tay chị My đưa vào ôm eo của mình. Từ đó trở đi, chuyến xe của 2 người đã được rút ngắn khoảng cách.

Rồi đêm hôm đó, chuyện gì cần đến cũng phải đến. Nằm trong khách sạn, anh Lộc cứ liên tục than lạnh và nhờ chị My ủ ấm cho mình. Anh Lộc đề nghị: "Hay là mình làm cái gì đó cho ấm đi em". Ở trong phòng kín chỉ có 2 người, lại có tình cảm với nhau nên chị My và anh Lộc đã nảy sinh chuyện chăn gối.

Cặp đôi MC Hồng Vân - Quốc Thuận.

Kết thúc chuyến đi, 2 người quyết định công khai mối quan hệ. Nhưng từ đây, thử thách mới thực sự bắt đầu, ấy là anh Lộc phải đối mặt với chuyện chị My từng có 1 đời chồng và làm mẹ đơn thân. Con trai chị My đang được ông bà ngoại chăm sóc giúp.

Ban đầu, anh Lộc không tin chị My từng đi qua đổ vỡ, lại càng không tin chuyện phụ nữ mình yêu đang phải nuôi con 1 mình. Dẫu vậy, vì thương chị My thật lòng nên anh Lộc đã bất chấp mọi thứ. Cuối cùng, 2 người quyết định về chung 1 nhà, điều khiến chị My cảm thấy hài lòng là anh Lộc rất được bố mẹ ruột của mình yêu mến.

Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, cuối cùng chị My cũng đã tìm được hạnh phúc đích thực. Tuy hạnh phúc này phải đánh đổi bằng nhiều nước mắt nhưng chị My vẫn rất hài lòng. Còn anh Lộc cũng chứng tỏ là người đàn ông tốt, có trách nhiệm và thực lòng yêu thương chị My khi có thể đón nhận con riêng của vợ. Chị My - anh Lộc kể, những khi có thời gian rảnh, 2 người vẫn cùng nhau về quê thăm cậu bé.