Vợ chồng Meghan Markle bị vạch trần chuyện ra điều kiện ngang ngược với hoàng gia Anh, bắt Thái tử nuôi sau khi mọi tính toán bị đổ bể

Trước khi chính thức rời khỏi vai trò là hoàng gia cao cấp, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã tuyên bố họ sẽ trả toàn bộ 2,4 triệu bảng Anh (gần 70 tỷ đồng), chi phí cải tạo Frogmore Cottage cho người dân Anh.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau thỏa thuận đó đã có một sự cam kết ngầm khác được thực hiện. Mới đây, một nguồn tin thân cận hoàng gia đã tiết lộ trên trang Daily Mail thông tin về việc nhà Sussex ngang ngược, đòi điều kiện với hoàng gia Anh.

Trước khi rời hoàng gia Anh, Harry và Meghan cùng con trai đã sinh sống ở Canada một thời gian. Tại đây, họ đã được chính phủ Canada hỗ trợ toàn bộ chi phí an ninh bảo vệ. Tuy nhiên, sau khi có thông báo chính thức về việc nhà Sussex sẽ rời hoàng gia, phía Canada tuyên bố họ sẽ dừng việc hỗ trợ bảo vệ nhà Sussex sau khi cặp đôi này không còn đại diện cho Nữ hoàng Anh.

Dinh thự Frogmore Cottage.

Mất đi một nguồn hỗ trợ tài chính, nhà Sussex lại quyết định di chuyển đến Mỹ và đánh tiếng với Tổng thống Mỹ rằng họ muốn ông hỗ trợ chi phí an ninh. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã thẳng thừng từ chối một cách phũ phàng. Điều này đồng nghĩa với việc, tiền thuê đội ngũ an ninh cùa nhà Sussex tại Mỹ ước tính khoảng 4 triệu bảng Anh (hơn 100 tỷ đồng) mỗi năm sẽ do họ tự chi trả.

Trước tình thế này, nhà Sussex đã đưa ra yêu cầu ngang ngược, họ ra điều kiện với hoàng gia Anh, yêu cầu Thái tử Charles phải hỗ trợ chi phí an ninh cho họ tại Mỹ nếu không họ sẽ không hoàn trả toàn bộ số tiền 2,4 triệu bảng Anh cho người nộp thuế như đã hứa. Cuối cùng, cặp đôi cũng đạt được ý muốn khi Thái tử Charles đồng ý tài trợ cho năm đầu tiên của nhà Sussex khi họ ra ở riêng cho đến khi cặp đôi tự kiếm được thu nhập.

Gần đây, nhiều thông tin cho hay nhà Sussex bắt đầu trả nợ nhỏ giọt tiền thuế của dân. Một nguồn tin nói: "Cặp đôi ban đầu nghĩ rằng những người nộp thuế ở Anh sẽ tiếp tục chi trả phí an ninh bảo vệ họ vì Harry vẫn là con cháu của hoàng gia nhưng họ không đạt được thỏa thuận như ý muốn. Họ đã đề nghị Thái tử Charles đứng ra hỗ trợ".

Nhà Sussex đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Thái tử Charles.

Nguồn tin cũng khẳng định rằng chính yêu cầu thái quá của Meghan đã khiến việc tu sửa dinh thự Frogmore Cottage trở nên tốn kém hơn. "Một trong những chi phí lớn nhất tại Frogmore là việc Meghan muốn có một sân tennis ngay trong khu vườn của họ", nguồn tin tiết lộ.

Rõ ràng, Harry và Meghan biết rằng nếu họ không trả số tiền 2,4 triệu bảng Anh, họ sẽ không còn đường quay về Anh và mất đi uy tín, hình ảnh của mình. Tuy nhiên, vì mọi sự tính toán đều đi chệch hướng nên nhà Sussex đã ra điều kiện, buộc Thái tử Charles phải giúp đỡ họ vì danh tiếng của hoàng gia.

Nguồn: Daily Mail