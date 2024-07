Mới đây, ông Thomas Markle, cha của Meghan Markle, đã có những chia sẻ đầy tiếc nuối khi chứng kiến hai cháu ngoại Archie và Lilibet không có mối quan hệ thân thiết với các thành viên nhí trong Hoàng gia Anh. Ông trải lòng sau khi theo dõi lễ diễu hành Trooping the Colour: "Điều khiến tôi đau lòng là việc các con của Meghan và Harry bị tước đi quyền được gặp gỡ những người anh em họ của chúng, những đứa trẻ trông rất tuyệt vời. Chúng cũng không thể tham gia vào các sự kiện như Trooping the Colour, vốn là quyền lợi chính đáng của chúng".



Chuyên gia về Hoàng gia, Kinsey Schofield, cũng bày tỏ sự đồng tình với lo ngại của ông Thomas Markle. Bà cho rằng Archie và Lilibet chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao chúng không có được cuộc sống như những người anh em họ của mình, cuộc sống mà đáng lẽ chúng phải có. Bà Schofield nhận định: "Lời cảnh báo này, đến từ chính cha của Meghan, có sức nặng hơn bất kỳ chuyên gia nào. Sự thật là không thể chối cãi, những đứa trẻ này sẽ hối tiếc về điều đó".

Dành phần lớn thời gian sinh sống tại Montecito, California, Archie và Lilibet gần như không có ký ức nào về nước Anh. Thậm chí, Lilibet mới chỉ được đặt chân đến quê hương của cha mình đúng một lần duy nhất. Lần duy nhất Archie và Lilibet được gặp cố Nữ vương Elizabeth II và Vua Charles III là vào dịp Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng, khi gia đình Sussex trở về London.

Điều đáng buồn là Nữ vương đã qua đời chỉ ba tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là duy nhất với Lilibet. Theo nhiều nguồn tin, Nữ vương rất buồn khi Harry và Meghan không thể đưa các con đến tham dự buổi "ngủ qua đêm" tại Balmoral cùng những người chắt khác của bà.

Trong cuốn sách "The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown", tác giả Katie Nicholl viết: "Nữ vương rất buồn vì bà được gặp Archie và Lilibet quá ít. Bà cũng tiếc nuối khi Harry và Meghan không thể đưa các con đến Balmoral vào tháng 8, dịp mà Nữ hoàng thường tổ chức một buổi 'ngủ qua đêm' cho tất cả các cháu và chắt của bà".

Vua Charles III được cho là cũng cảm thấy tổn thương khi không có mối quan hệ thân thiết với Archie và Lilibet như với Vương tôn George, Công chúa Charlotte và "hoàng tử bé" Louis. Nhà bình luận Hoàng gia Michael Cole từng chia sẻ với tờ MailOnline: "Nhận thức rõ ràng rằng thời gian là quý giá, Nhà Vua rất tiếc vì ông không thể gần gũi hơn với hai cháu của mình, Archie và Lilibet".

Ông nói thêm: "Mối quan hệ bất hòa giữa Vương tử Harry, vợ anh là Meghan với Hoàng gia đã tạo ra một rào cản lớn khiến cho mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng và gần như không thể hàn gắn". Đã có nhiều đồn đoán rằng Nhà Vua có thể sẽ mời gia đình Sussex đến Balmoral vào kỳ nghỉ hè hoặc trở lại Sandringham vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, ngay cả khi lời mời được gửi đi, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy liệu Harry và Meghan có chấp nhận hay không.

