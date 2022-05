Vợ chồng chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ là vì nhau mà thay đổi

Chuyên gia tâm lý Tuệ An cho biết, lý do mà mọi người thường lấy ra để bao biện cho tình yêu của mình khi kết thúc thường là "hai đứa không hợp nhau". Khi mâu thuẫn, cãi cọ dẫn đến chia tay thì đa phần là do cái tôi của mỗi người quá lớn.

Họ đâu biết rằng, chúng ta gặp được nhau là một nhân duyên và cũng là sự sắp đặt của tạo hóa. Để yêu được một người không phải là chuyện dễ dàng, mà để bảo là thương một người đến cuối đời cũng không phải là chuyện chỉ nói thôi là có thể làm được.

Những ngày đầu, chúng ta háo hức ùa vào cuộc đời nhau, bất chấp bỏ qua hết những điều từ nhỏ nhặt đến to to. Không kêu than, không oán thán nửa lời, bởi vì chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của tình yêu.

Nhưng, đến một lúc nào đó, khi hết yêu thì người ta có làm gì cũng không khiến bạn vừa lòng. Người ta tốt với bạn thì bạn thấy phiền, người ta giữ khoảng cách cho bạn bình yên thì bạn lại cho rằng hờ hững vô tâm. Và đáng buồn hơn nữa là khi tình yêu trong tim đã lụi tàn, một nụ hồng mới lại chớm nở, bạn càng có lý do để rút lui khỏi cuộc tình đã cũ.

Ảnh minh họa.

Nhiều người vẫn thường trách móc tại sao tình yêu, hôn nhân của mình lại trải qua nhiều sóng gió đến như vậy. Nhìn những cặp đôi khác yêu trong yên bình mà thấy ghen tị. Nhưng đâu có ai biết rằng, đằng sau những sự yên bình đó, họ cũng phải trải qua những mâu thuẫn, bất đồng, những giận hờn cãi vã... Thế nhưng, họ biết đâu là điểm dừng, họ biết được rằng đối phương là người họ thương và họ sẵn sàng tha thứ cho nhau để cùng nhau mà cố gắng.

Tình yêu muốn bền vững thì cả hai phải biết thu hẹp cái tôi cá nhân của mình lại. Mỗi người vì nhau, nhường nhịn nhau một chút. Chẳng phải cả hai đã có thể bỏ qua rất nhiều chuyện để đến được với nhau hay sao. Vậy thì việc bản thân vì người kia mà chấp nhận thiệt thòi một chút, thay đổi mình một chút thì cũng chẳng có chuyện gì là quá to tát hết cả.

Không ai sinh ra là hợp nhau, chỉ là vì nhau mà thay đổi. Vợ chồng tu ngàn năm mới được chung chăn gối, không phải bỗng dưng mà hai người xa lạ lại có thể tình nguyện về sống với nhau dưới một mái nhà. Nếu đã là định mệnh thì hãy vì nhau mà trân trọng, trân trọng người bạn đời của mình cho dù người ấy chưa hoàn hảo bởi vì cuộc sống này vốn dĩ không hề hoàn hảo.