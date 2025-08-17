Vợ chồng BTV hot nhất truyền hình Việt khoe tổ ấm 109m² đẹp không góc chết, vừa nhìn đã biết chủ nhân "out trình" thẩm mỹ

Nhắc đến cặp đôi BTV Mạnh Cường và MC Hương Giang, khán giả truyền hình không chỉ ấn tượng với phong thái duyên dáng, chuyên nghiệp mỗi lần lên sóng mà còn đặc biệt yêu mến hình ảnh một gia đình nhỏ ấm áp, gần gũi ngoài đời thường. Mới đây, cặp đôi chính thức hé lộ tổ ấm rộng 109m² phiên bản "hoàn chỉnh nhất", là thành quả sau 7 tháng nỗ lực cải tạo gần như toàn bộ, chỉ giữ lại phần khung nhà. Cặp đôi đã chi 1,1 tỷ cho toàn bộ việc thi công, thiết kế, mua đồ công nghệ... Từng góc nhỏ trong không gian sống đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên những bố cục vừa thông minh vừa tiện nghi, hiện đại.

Hãy cùng dạo 1 vòng house tour để ngắm nghía các không gian trong tổ ấm xinh yêu của Gia đình Truyền hình nhé!

Phòng khách

Phòng khách của Gia đình Truyền hình không bày trí tivi mà thay vào đó là chú trọng vào các thiết kế/món đồ nội thất như sofa, đèn, vách thạch cao... Toàn bộ không gian sử dụng tông màu chủ đạo là beige, nâu đất, trắng ngà cực đẹp mắt. Bên cạnh nội thất, 2 vợ chồng còn chú trọng đầu tư vào hệ thống chiếu sáng. Điển hình là phần trần nhà được thiết kế bo cong tinh tế, kết hợp cùng hệ đèn hiện đại, giúp không gian thêm phần thoáng đãng và sáng sủa.

Cận cảnh khu vực phòng khách phiên bản hoàn chỉnh nhất, được thiết kế với tông nâu, beige, trắng ngà nhẹ nhàng, dịu mắt

Trước đó, không gian này được tận dụng để quây cũi, làm thành khu vực vui chơi cho con nhỏ

Ở khu vực sofa, thiết kế mà cặp đôi Mạnh Cường - Hương Giang tâm đắc nhất chính là phần vách thạch cao. Tuy chỉ là chi tiết đơn giản nhưng đủ tạo điểm nhấn tinh tế, khiến phòng khách trở nên ấm cúng và hiện đại hơn.

Ban công cũng là một góc rất tiềm năng: thoáng đãng, đón nắng tốt, lại còn được 2 vợ chồng phủ xanh bằng các chậu cây cảnh và hoa đẹp mắt, biến không gian thành góc thư giãn nhẹ nhàng sau những giờ làm việc bận rộn.

Phòng bếp

Bếp là khu vực khiến vợ chồng Truyền hình phải trăn trở nhiều nhất, đây cũng là nơi "ngốn" nhiều ngân sách khi phải làm mới hoàn toàn và sắm sửa mọi thứ từ đầu. Tuy nhiên, thành quả rất đáng giá: không gian bếp được phân chia khoa học, gọn gàng với từng khu vực riêng biệt - từ ngăn đựng đồ khô, bát đĩa dùng hằng ngày, thìa dĩa, gia vị, cho đến đồ dùng của em bé. Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp thông minh, khu bếp còn được trang bị đầy đủ các thiết bị gia dụng hiện đại như lò nướng, lò vi sóng, máy rửa bát, máy hút mùi… vừa tiện nghi, vừa giúp công việc bếp núc trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn mỗi ngày.

Khu bếp thoáng đãng với tông trắng kem, thiết kế đảo bếp tích hợp bồn rửa và khu sơ chế mang đến nhiều tiện lợi khi sinh hoạt

Khu bàn ăn

Khu vực bàn ăn được bài trí theo phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng và thanh lịch. Chiếc bàn gỗ sồi đỏ nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên, kết hợp cùng bộ ghế mây và một chiếc ghế băng nhỏ xinh. Tông màu nâu trung tính chủ đạo vừa mang lại cảm giác gần gũi, vừa tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian. Không chỉ dừng lại ở công năng, khu bàn ăn còn được chăm chút về mặt thẩm mỹ. Bức tranh trừu tượng treo tường góp phần tăng chất nghệ cho tổng thể, trong khi chiếc tủ trưng bày bên cạnh có thể linh hoạt biến hóa - được decor theo mùa hoặc thay đổi theo từng dịp lễ, mang đến cảm giác mới mẻ và sống động quanh năm.

Khu vực bàn ăn trước khi hoàn chỉnh 100% vốn đã rất chỉn chu, đẹp mắt

Sau khi hoàn chỉnh, khu vực này được bày trí thêm hệ đèn đẹp mắt và nhiều đồ dùng trang trí

Tủ thờ

Đối diện khu vực bàn ăn là tủ thờ - không gian thiêng liêng được thiết kế chỉn chu dù diện tích không lớn. Tủ thờ sử dụng hệ cửa chớp, dễ dàng đóng lại khi cần sự riêng tư, đồng thời vẫn đảm bảo sự thông thoáng cần thiết. Bên trong, phần trúc chỉ được bố trí đèn LED âm phía sau, tạo hiệu ứng ánh sáng nhẹ nhàng, tôn lên vẻ trang nghiêm nhưng vẫn ấm cúng. Đồ thờ được sắp xếp gọn gàng ở hệ tủ phía dưới, vừa tiện lợi khi sử dụng, vừa giữ được sự ngăn nắp cho không gian chung.

Khu vực tủ thờ trang nhã, đảm bảo được sự riêng tư

Không gian làm việc

Không gian làm việc của cặp đôi Mạnh Cường - Hương Giang được thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt và tiện nghi. Trong phòng, hai tầng kệ nổi được bố trí để trưng bày vật phẩm trang trí, còn bàn làm việc cong dài trở thành điểm nhấn nổi bật. Ngoài ra, gương, cây xanh và cửa sổ thoáng đãng cũng mang lại cảm giác rộng rãi, sáng sủa. Khi không làm việc, đây cũng là góc lý tưởng để thư giãn, đọc sách và tận hưởng sự yên tĩnh.

Phòng ngủ master

Phòng ngủ master mang đến cảm giác ấm áp và rộng thoáng, từng chi tiết nhỏ đều được trau chuốt kỹ lưỡng, từ tay nắm tủ đến đường viền tường, thể hiện sự tinh tế của cặp đôi BTV. Hệ rèm dày, thảm trải sàn và đèn ngủ đồng tông tạo nên tổng thể hài hòa. Tủ quần áo kịch trần kết hợp phần cửa kính trưng bày, vừa sang trọng vừa tiện dụng. Khu vực này được thiết kế dung hòa giữa nét cổ điển và hiện đại, chia thành nhiều khoang với cửa chớp, cửa kính và ngăn kéo, đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trữ. Ghế boucle dáng tròn trở thành điểm nhấn mềm mại, vừa để ngồi, vừa tăng yếu tố trang trí cho không gian.

Phòng của con

Phòng của hai bé sinh đôi được sắp xếp gọn gàng, xinh xắn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Hệ tủ kệ đóng riêng với kích thước vừa tầm tay, giúp các con dễ dàng lấy đồ và rèn tính tự lập từ sớm. Trên tường, lớp giấy dán họa tiết caro pastel mang lại vẻ đáng yêu mà vẫn giữ được sự tinh tế, khiến căn phòng vừa gần gũi trẻ thơ vừa có nét thanh lịch.