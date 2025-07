Vintage Taste Deli Cafe Hoi An – Chạm vào phố hội qua một tách cà phê đậm chất

Không gian hoài cổ – Tựa như bước vào thước phim xưa

Nằm ngay sảnh khách sạn Yzistel Hoi An, Vintage Taste Deli Cafe gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên bởi bàn ghế gỗ cổ điển, ánh đèn vàng dịu nhẹ và từng chi tiết decor như quạt cổ, khung cửa gỗ, tượng gốm… tất cả tái hiện lại một Hội An đẹp một cách tinh tế và đầy chất thơ.

Không gian quán không cầu kỳ nhưng mỗi góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến cảm giác ấm cúng, thân quen và tràn đầy hoài niệm. Bước vào quán, người ta không chỉ đến để uống cà phê, mà để sống chậm lại, để tìm về một phần ký ức tưởng chừng đã ngủ quên.

Thiết kế mở – Đón nắng, đón gió, đón cả hồn phố Hội

Lợi thế tọa lạc ngay trung tâm phố cổ, Vintage Taste Deli Cafe Hoi An tận dụng triệt để thiết kế mở với những cánh cửa gỗ kính luôn rộng mở, đón trọn ánh sáng tự nhiên và làn gió nhẹ của Hội An vào từng ngóc ngách. Mỗi buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa gỗ, ánh sáng vàng ấm áp hòa cùng tiếng chuông chùa xa xa, tiếng rao của người bán hàng rong… tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà sống động của phố cổ.

Chính điều đó đã khiến không gian nơi đây trở thành điểm kết nối thú vị giữa khách lưu trú tại khách sạn, cư dân địa phương và du khách bốn phương. Người ta có thể vừa thưởng thức cà phê, vừa quan sát nhịp sống chậm rãi bên ngoài, để thấy Hội An không chỉ là một nơi để đến, mà là nơi để cảm – bằng tất cả giác quan.

Một khoảng xanh yên bình giữa lòng phố cổ

Không gian xanh chính là điểm khác biệt khiến Vintage Taste Deli Cafe Hoi An ghi dấu trong lòng du khách. Giữa phố cổ vốn đã chật hẹp và đông đúc, việc sở hữu một khoảng sân rợp hoa giấy, góc ban công phủ kín dây leo, hay những chậu cây nhỏ đặt dọc lối đi là điều hiếm thấy.

Cây cối tại quán không đơn thuần chỉ để trang trí mà còn mang lại cảm giác thư giãn, trong lành và góp phần tạo nên bầu không khí cân bằng giữa thiên nhiên và con người. Trong ánh sáng chan hòa, ngồi nhâm nhi một tách trà thảo mộc, bạn sẽ thấy mọi muộn phiền dường như tan biến.

Một điểm dừng chân lý tưởng cho những tâm hồn yêu sự tinh tế

Không phải ai đến Hội An cũng vội vàng khám phá. Có những người đến chỉ để… ngồi một góc quán, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại và ghi lại cảm xúc vào trang nhật ký. Với họ, Vintage Taste Deli Cafe là điểm dừng chân lý tưởng – nơi mang lại không gian riêng tư đủ yên tĩnh để lắng nghe chính mình, nhưng cũng không quá cô đơn để tách biệt khỏi dòng chảy của thành phố.

Đây là nơi để người nghệ sĩ tìm cảm hứng, người làm văn phòng giải tỏa căng thẳng, người yêu cái đẹp tìm kiếm sự tinh tế trong từng chi tiết. Một ly cà phê, một cuốn sách cũ, một giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc radio cổ… tất cả hợp lại thành trải nghiệm "rất Hội An" – nhẹ nhàng, sâu lắng, và không thể nào quên.

Hương vị đúng nghĩa – Chất lượng trong từng ngụm cà phê

Bên cạnh không gian, menu đồ uống tại Vintage Taste Deli Cafe Hoi An cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Từ những ly cà phê truyền thống pha phin, espresso chuẩn vị đến các loại trà hoa quả mát lành, nước ép trái cây tươi, tất cả đều được chọn lọc nguyên liệu cẩn thận và pha chế bằng sự tâm huyết.

Đặc biệt, nhiều du khách yêu thích những món đặc trưng như matcha latte, trà tắc xí muội hay cà phê muối – vừa mang hương vị địa phương, vừa phù hợp với gu thưởng thức hiện đại. Với phương châm "uống để thư giãn, để kết nối và tận hưởng," mỗi thức uống tại đây đều mang lại trải nghiệm tinh tế, trọn vẹn cả về vị giác lẫn cảm xúc.

Trải nghiệm cà phê – Để sống chậm và sống thật

Giữa một Hội An ngày càng đông đúc và thương mại hóa, việc tìm được một quán cà phê như Vintage Taste Deli Cafe Hoi An là điều không dễ. Quán không chạy theo xu hướng "check-in rầm rộ," không trang trí rực rỡ, không tạo những background nhân tạo để câu view. Thay vào đó, Vintage Taste chọn cách kể chuyện qua từng góc nhỏ, để khách đến tự cảm, tự khám phá và ghi nhớ bằng chính cảm xúc của mình.

Đó cũng chính là lý do nhiều người quay lại nơi này không chỉ một lần. Có người từng nói: "Quán cà phê này như một ký ức đẹp – không cần nói nhiều, nhưng khiến ta lưu luyến mãi không quên."

Thông tin liên hệ Vintage Taste Deli Cafe Hoi An

Địa chỉ: 39 Lê Quý Đôn, Phường Hội An, TP. Đà Nẵng

Hotline: 086 600 8739