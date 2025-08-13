VinFast, Selex, Dat Bike, Yadea, Pega... đang làm gì với xe máy điện trong cuộc chạy đua logistics xanh?

Trong bối cảnh đô thị Việt Nam ngày càng “xanh hóa” và ngành giao vận không ngừng tăng tốc thì xe máy điện đang nổi lên như một giải pháp không thể thiếu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn luôn xoay quanh khả năng hoạt động liên tục, đặc biệt là nỗi lo “hết pin giữa đường” khi cần hoạt động 24/7.

Vậy, các hãng xe máy điện tại Việt Nam đang trang bị những công nghệ đột phá nào để giải quyết bài toán này và biến xe máy điện thành “công cụ kiếm tiền đắc lực” cho đội ngũ giao hàng?

Đột phá từ trạm đổi pin: Xóa bỏ thời gian chờ sạc

Một trong những rào cản lớn nhất đối với xe máy điện trong ngành giao vận chính là thời gian sạc pin kéo dài. Trong khi xe máy xăng chỉ mất vài phút để đổ đầy bình thì xe máy điện truyền thống có thể cần 3-8 tiếng để sạc đầy. Đây là lúc công nghệ đổi pin của Selex Motors tỏa sáng như một “trạm xăng thế hệ mới”.

Selex Motors, với các mẫu xe như Selex Camel 1 và Camel 2, đã tiên phong triển khai hệ thống trạm đổi pin tự động. Chỉ với khoảng 2 phút, tài xế có thể đổi pin đã hết lấy pin đã sạc đầy, nạp năng lượng cho quãng đường lên đến 150 km với tối đa 3 bộ pin tiêu chuẩn có thể hoán đổi. Hệ thống này được quản lý thông qua ứng dụng di động, cho phép đặt trước pin và thanh toán trực tuyến, đảm bảo tài xế luôn có pin sẵn sàng.

Công nghệ đổi pin này không chỉ tối đa hóa thời gian hoạt động của tài xế mà còn giảm đáng kể chi phí cơ hội do xe nằm chờ sạc. Đối với các dịch vụ giao hàng, thời gian là tiền bạc, và việc loại bỏ thời gian chết do sạc pin đồng nghĩa với việc phương tiện có thể hoạt động gần như 100% thời gian làm việc, tối đa hóa tiềm năng doanh thu.

Selex Camel còn được thiết kế chuyên biệt như một xe máy điện “pickup” với tải trọng lên đến 225 kg và khả năng tùy biến thùng hàng, tối ưu hóa không gian và hiệu suất vận chuyển. Sự hợp tác với GrabExpress để thử nghiệm xe máy điện Selex trong hoạt động giao hàng tại TP.HCM là minh chứng rõ ràng cho tính khả thi và hiệu quả của giải pháp này trong thực tế.

Sạc nhanh và động cơ mạnh mẽ: Tối ưu hiệu suất trên mọi cung đường

Trong khi đổi pin mang lại sự tức thời thì công nghệ sạc nhanh lại là một giải pháp linh hoạt khác, đặc biệt hữu ích khi tài xế có thể tận dụng các khoảng nghỉ ngắn. Và Dat Bike, một thương hiệu Việt mới nổi, đã tập trung vào giải pháp này.

Các mẫu xe của Dat Bike như Weaver 200 và Weaver++ tích hợp cơ chế sạc nhanh cho pin Lithium-ion. Đáng chú ý, xe Dat Bike có thể sạc nhanh 100km đầu tiên chỉ trong một giờ tại bất kỳ ổ điện gia dụng nào và trong 20 phút tại trạm sạc nhanh của Dat Bike. Khả năng sạc nhanh này giúp tài xế tận dụng tối đa thời gian, giảm thiểu gián đoạn công việc.

Bên cạnh đó, Dat Bike còn nổi bật với động cơ đặt giữa mạnh mẽ. Mẫu Weaver++ có công suất 7000W, truyền lực qua xích đến bánh xe, tương tự xe máy xăng thông thường.

Động cơ mạnh mẽ này mang lại hiệu suất vận hành bền bỉ, đặc biệt quan trọng khi xe phải chở tải nặng hoặc di chuyển trên địa hình phức tạp. Dat Bike cũng hỗ trợ tài xế chuyển đổi từ xe xăng sang xe máy điện thông qua chương trình trả góp lãi suất 0% và hợp tác với Gojek, cung cấp xe Dat Bike Weaver cho các đối tác tài xế để thực hiện các dịch vụ chở khách, giao đồ ăn và giao hàng.

Pin bền bỉ và hệ sinh thái toàn diện: Nền tảng cho hoạt động dài lâu

Không chỉ dừng lại ở sạc nhanh hay đổi pin, các hãng xe còn đầu tư vào công nghệ pin và hệ sinh thái hỗ trợ để đảm bảo xe máy điện hoạt động hiệu quả và bền vững trong dài hạn.

VinFast, thương hiệu xe máy điện hàng đầu Việt Nam, sử dụng pin LFP (Lithium Ferrous Phosphate) trên các mẫu xe như Feliz S và Klara S. Pin LFP được đánh giá cao về công suất, độ ổn định, an toàn và khả năng chống cháy nổ.

Với quãng đường di chuyển ấn tượng (Feliz S đạt tối đa 198 km/lần sạc và Klara S là 194 km/lần sạc), VinFast giúp giảm tần suất sạc, tối ưu hóa thời gian hoạt động của tài xế.

Động cơ đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe vận hành an toàn khi ngập sâu 0.5m trong 30 phút , một yếu tố then chốt cho hoạt động giao hàng tại Việt Nam với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài ra, VinFast còn chủ động hỗ trợ đối tác giao hàng bằng cách áp dụng mức giá ưu đãi và ra mắt dịch vụ giao hàng Xanh Express Siêu tốc thông qua ứng dụng Xanh SM, sử dụng chính xe máy điện VinFast.

Trong khi đó, Yadea, một thương hiệu toàn cầu lại nổi bật với công nghệ ắc quy Graphene độc quyền, được cấp 4 bằng sáng chế. Pin Graphene có tuổi thọ lên tới 5 năm (1.300 lần sạc), cao gấp 3 lần so với ắc quy thông thường, và hiệu suất tốt hơn 30%.

Tuổi thọ pin dài hơn trực tiếp giảm chi phí thay thế pin, một khoản chi phí lớn đối với xe máy điện, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho tài xế và doanh nghiệp giao vận.

Yadea cũng tích hợp công nghệ TTFAR, đảm bảo xe không bị trượt dốc khi khởi động, tăng tính an toàn. Các chương trình "Đổi xăng lấy điện – Cùng Yadea kiến tạo tương lai" cũng giúp giảm rào cản tài chính cho người dùng khi chuyển đổi.

Pega, một hãng xe máy điện khác của Việt Nam, tập trung vào độ bền và khả năng tải. Mẫu Pega ESP có khả năng tải trọng lên đến 250kg, cho phép vận chuyển các đơn hàng lớn hoặc nhiều đơn hàng cùng lúc.

Động cơ PMSM mạnh mẽ, công suất 4000W, đạt chỉ số chống nước IP67 (an toàn khi ngập đến 50cm). Pega cũng cung cấp chế độ bảo hành lên đến 3 năm và bảo dưỡng miễn phí , mang lại sự an tâm về chi phí vận hành và bảo trì dài hạn.

Tương lai của logistics xanh: Hiệu quả và bền vững

Sự đa dạng trong các giải pháp công nghệ từ các hãng xe máy điện tại Việt Nam đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành giao vận. Từ công nghệ đổi pin tức thời của Selex Motors, khả năng sạc nhanh linh hoạt của Dat Bike, đến pin bền bỉ và hệ sinh thái toàn diện của VinFast, Yadea, và Pega, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: giúp xe máy điện hoạt động liên tục, hiệu quả và bền vững.

Những công nghệ này không chỉ giải quyết nỗi lo hết pin mà còn mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt thông qua việc giảm chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng, và tối ưu hóa thời gian hoạt động.

Khi các hãng xe tiếp tục cải tiến công nghệ pin, sạc, và mở rộng hợp tác với các nền tảng giao hàng, tương lai của logistics xanh tại Việt Nam sẽ ngày càng trở nên hiệu quả, thân thiện với môi trường và không còn nỗi lo "hết pin giữa đường".

Năm nay, Better Choice Awards 2025 sẽ lần đầu tiên có hạng mục giải thưởng tôn vinh xe máy điện, trong đó hạng mục Phương tiện Xanh sáng tạo cho logistics đô thị hứa hẹn sẽ là điểm nhấn, tìm ra những mẫu xe có thể dẫn dắt xu hướng vận chuyển hàng hóa bền vững tại Việt Nam và khu vực.