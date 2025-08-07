Dịch vụ Internet trên máy bay cho phép hành khách truy cập mạng ngay trong hành trình bay thông qua thiết bị cá nhân, kết nối qua Wifi.

Trên các đường bay quốc tế, hãng cung cấp ba gói dịch vụ bao gồm gói nhắn tin giá 5 USD (khoảng 130.000 đồng) cho phép nhắn tin không giới hạn, gói duyệt web trong một giờ giá 10 USD (khoảng 260.000 đồng) và gói duyệt web không giới hạn suốt chuyến bay giá 20 USD (khoảng 520.000 đồng). Việc lựa chọn và thanh toán được thực hiện trực tiếp trong chuyến bay.

Đối với các chuyến bay nội địa, hệ thống thanh toán đang trong quá trình hoàn thiện. Dịch vụ sẽ được triển khai khi hệ thống được chuẩn hóa tại thị trường trong nước.

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines áp dụng chính sách miễn phí gói duyệt web không giới hạn cho hành khách hạng thương gia và tặng 15 phút nhắn tin miễn phí qua các ứng dụng như Zalo, Viber, WhatsApp… cho tất cả hành khách, kể cả trên các chuyến bay nội địa.

“Trong thời đại kết nối hiện nay, việc triển khai dịch vụ internet trên chuyến bay được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với cả hành khách cũng như hãng Hàng không quốc gia. Dịch vụ này giúp nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, cũng như tạo ra lợi thế cạnh tranh của Vietnam Airlines, trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của hãng", ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết.

Từ nay đến hết tháng 12/2025, dịch vụ sẽ được áp dụng trên các máy bay Airbus A350 có trang bị hệ thống kết nối vệ tinh. Hãng cũng cho biết sẽ mở rộng dịch vụ sang các dòng máy bay khác trong thời gian tới và bổ sung thêm các hình thức thanh toán.

Hạ tầng kỹ thuật của dịch vụ được triển khai với sự phối hợp giữa Vietnam Airlines và Tập đoàn VNPT, sử dụng vệ tinh Viasat của Hoa Kỳ. Theo thông tin từ hãng, hệ thống đảm bảo tốc độ truy cập ổn định và an toàn trong suốt chuyến bay. Đây là một trong những dịch vụ đã được triển khai ở nhiều hãng hàng không quốc tế.

Việc cung cấp dịch vụ Internet trên máy bay nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số mà Vietnam Airlines đang triển khai trong thời gian qua.