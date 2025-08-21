Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Chiều 21/8, tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, diễn ra lễ bế mạc và trao giải kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2025. Theo kết quả được Ban tổ chức công bố, đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Kết quả cụ thể như sau:

Em Vũ Nguyên Nguyên (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương Vàng. Nguyên cũng là học sinh nữ duy nhất giành huy chương Vàng trong kỳ thi.

Huy chương Bạc thuộc về các em: Đặng Nam Phong, Nguyễn Minh Hiếu (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Hoàng Phạm Minh Khánh (Trường THCS&THPT Newton).

Huy chương Đồng thuộc về em Nguyễn Trường Yên (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam)

Với 9 lần dự Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, đây là lần đầu tiên tất cả học sinh Việt Nam đều giành huy chương, trong đó có huy chương Vàng.

Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn (IOAA) là một trong 12 Olympic Khoa học Quốc tế được tổ chức hằng năm, diễn ra lần đầu tiên tại Thái Lan vào năm 2007.

3 học sinh Việt Nam nhận huy chương Bạc.

Học sinh Việt Nam nhận huy chương Đồng.

Cuộc thi nhằm mục đích thúc đẩy sự quan tâm đến Thiên văn học và Vật lý thiên văn trong giới trẻ từ các quốc gia tham gia, cũng như tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia khác nhau và thúc đẩy trao đổi kiến thức và kinh nghiệm khoa học và văn hóa.

Năm nay, IOAA được tổ chức tại thành phố Mumbai, Ấn Độ từ ngày 11 đến 21/8/2025. Đây là năm thứ 18 kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế được tổ chức với sự tham gia của gần 300 học sinh đến từ 64 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tham dự kỳ thi, thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm: Lý thuyết (trong 5 giờ); thi xử lý số liệu (trong 3 giờ); thi quan sát ngày và đêm với tổng thời gian 2 giờ 15 phút.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa động viên đội tuyển.

Đội tuyển học sinh Hà Nội, đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế từ năm 2016 và giành 1 huy chương Bạc trong lần đầu tiên dự thi.

Được Bộ GD&ĐT tin tưởng, ủy quyền tham dự kỳ thi trong các năm tiếp theo, đội tuyển học sinh Hà Nội liên tục đạt thành tích cao, khẳng định vị thế của Việt Nam tại kỳ thi này.

Năm 2019, đội tuyển Việt Nam có thí sinh Nguyễn Mạnh Quân nhận giải thưởng thí sinh xuất sắc nhất kỳ thi. Kỳ thi năm 2024 được tổ chức tại Brazil, học sinh Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao với 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.