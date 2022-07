Việt Nam có tới 17 trường lọt top đại học có thành tựu học thuật tốt nhất thế giới

URAP là viết tắt của University Ranking by Academic Performance, được hiểu theo nghĩa tiếng Việt chính là Tổ chức Xếp hạng Đại học Thế giới theo Thành tựu Học thuật. Mới đây, tổ chức này đã công bố danh sách bảng xếp hạng (BXH) các trường đại học theo Thành tựu Học thuật năm 2022. Trong đó, Việt Nam vinh dự có sự góp mặt của 17 trường đại học.

Cụ thể, Top 10 trường đại học của Việt Nam trên Bảng Xếp hạng URAP 2022 như sau:

- Trường ĐH Tôn Đức Thắng (vị trí 427 thế giới)

- Trường ĐH Duy Tân (vị trí 446 thế giới)

- ĐH Quốc gia TP.HCM (vị trí 1.013 thế giới)

- ĐH Quốc gia Hà Nội (vị trí 1.104 thế giới)

- Trường ĐH Y Hà Nội (vị trí 1.235 thế giới)

- Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (vị trí 1.379 thế giới)

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (vị trí 1.526 thế giới)

- ĐH Huế (vị trí 2.178 thế giới)

- Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (vị trí 2.203 thế giới)

- ĐH Cần Thơ (vị trí 2.291 thế giới).

So với tháng 12/2021, Việt Nam đã có thêm 5 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này đó là: ĐH Thái Nguyên, trường ĐH Công nghệ TP.HCM, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trường ĐH Thủy Lợi.

Đặc biệt, Việt Nam vinh dự có sự góp mặt của 2 trường đại học nằm trong top 500 thế giới đó là: Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 427) và trường Đại học Duy Tân (vị trí 446). Hai trường là Đại học Quốc Gia TP.HCM (xếp vị trí thứ 3) và Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp vị trí thứ 4) đổi vị trí xếp hạng cho nhau.

Có thể nói, URAP được coi là một trong những bảng xếp hạng đáng tin cậy và vô cùng khách quan không sử dụng dữ liệu các trường cung cấp và cũng không dựa trên kết quả bầu chọn của các chuyên gia. Thay vào đó, BXH này sử dụng dữ liệu về thành tựu học thuật của tất cả các đại học do Web of Sciences - dịch vụ lập chỉ mục trích dẫn khoa học đăng ký trực tuyến do Viện Thông tin Khoa học (ISI, Institute for Scientific Information) lập ra thống kê để tiến hành xếp hạng.