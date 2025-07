Ngày 25-6, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Công văn số 284/HĐTS-VP1 về việc đề nghị các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông, trống cầu Quốc thái dân an vào sáng 1-7-2025, đánh dấu ngày hoạt động đầu tiên của chính quyền địa phương hai cấp.Theo đó, đúng 6 giờ sáng 1-7, các chùa, cơ sở tự viện sẽ đồng loạt cử hành trang nghiêm nghi lễ đánh ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam.