Vi vu Việt Nam như tài tử Gia Đình Là Số 1: Đi là phải phượt từ Bắc vào Nam, gặp cả Hoa hậu Vbiz

Việt Nam đã trở thành điểm đến du lịch yêu thích của nhiều sao Hàn, có thể kể đến như Heechul (Super Junior), Hani (EXID), dàn sao Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi... Tuy vậy có 1 nhân vật đặc biệt hơn cả, đó chính là tài tử Gia Đình Là Số 1 Jung Il Woo.

Khác với những đồng nghiệp đến Việt Nam nghỉ dưỡng ngắn ngày, Jung Il Woo "đi phượt" đúng nghĩa từ Bắc vào Nam. "Nam thần cổ trang" hào hứng khám phá cảnh đẹp Việt Nam, đến nay đã hơn 10 ngày nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn trở về Hàn Quốc. Đặc biệt, Jung Il Woo còn "hòa tan" đúng nghĩa khi đi xe máy, thưởng thức đặc sản cá cơm rim tại Cù Lao Chàm, hô "Một, hai, ba dô" như người Việt đích thực. Trong chuyến đi này, nam diễn viên còn gặp được 1 cô nàng fangirl đặc biệt, đó chính là Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.

Vào ngày 2/4, Jung Il Woo bất ngờ đăng ảnh "rủ rê" fan đi du lịch Việt Nam trên trang cá nhân 3,5 triệu người theo dõi. Ngay lập tức, tin tài tử đẹp trai nhất Gia Đình Là Số 1 đến Việt Nam du lịch nhanh chóng gây bão mạng xã hội

Điểm dừng chân đầu tiên của Jung Il Woo là thủ đô Hà Nội. Tại đây, anh hào hứng khoe thưởng thức món phở và đăng ảnh lá cờ Việt Nam nổi bật

Sapa là điểm dừng chân thứ 2 của Jung Il Woo. Nam diễn viên đi xe máy như "dân phượt" thứ thiệt

Không giống với nhiều đồng nghiệp đến Việt Nam để nghỉ dưỡng tại các vùng biển, Jung Il Woo chọn cách khám phá hết các cảnh đẹp Việt Nam từ Bắc chí Nam

"Nam thần cổ trang" xứ Hàn chinh phục nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan cao 3143 mét

Chùa Kim Sơn Bảo Thắng tọa trên đỉnh Fansipan hiện lên đầy màu sắc dưới ống kính của diễn viên sinh năm 1987

Tạm biệt Sapa, bạn thân Lee Min Ho tiếp tục lên đường đến với thành phố Đà Nẵng

Hội An là điểm dừng chân tiếp theo của tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Tại đây, anh đã có trải nghiệm đi thuyền thúng tham quan Rừng dừa Bảy Mẫu

Jung Il Woo phải "mắt tròn mắt dẹt" trước kỹ năng lái thuyền thúng điệu nghệ của người dân

Cũng tại Hội An, Jung Il Woo đã có dịp gặp gỡ cô nàng fangirl đặc biệt là Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

Trên trang cá nhân, Tiểu Vy "flex" khung ảnh chụp cùng tài tử Hàn Quốc cùng chú thích "Oppa một thời tui mê phim ổng" khiến bao fan ghen tỵ

Jung Il Woo vẫn tiếp tục vi vu Việt Nam và chưa có dấu hiệu muốn trở lại Hàn Quốc. Sau Hội An, tài tử đình đám đã đến với Cù Lao Chàm

Ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển Cù Lao Chàm khiến tài tử phải mê đắm

Jung Il Woo "hòa tan" đúng nghĩa khi có thể "Một, hai, ba dô" như người Việt thứ thiệt

Món cá cơm rim đặc sản Cù Lao Chàm đã chinh phục được Jung Il Woo

Jung Il Woo chụp ảnh kỷ niệm và gửi lời cảm ơn đến homestay anh ở trên Cù Lao Chàm

Jung Il Woo sinh năm 1987, nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tiên trong Gia Đình Là Số 1. Năm 2006, Jung Il Woo gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng với bạn thân Lee Min Ho, dẫn đến di chứng khiến anh bị mất đi một phần trí nhớ và mắc chứng phình mạch máu não. Bất chấp điều này, Jung Il Woo vẫn chăm chỉ đóng phim và tạo được dấu ấn với những vai diễn ấn tượng trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Bossam: Steal the Fate, 49 Days, The Return Of Iljimae...

Jung Il Woo là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt phim Gia Đình Là Số 1, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, 49 Days...

