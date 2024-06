Vì sao phụ huynh Phú Thọ xếp hàng xuyên đêm "giành" suất vào lớp 1 cho con?

Ngày 10/6, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh các phụ huynh xếp hàng, chờ đợi cả đêm để đăng ký cho con vào lớp 1, Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ khiến nhiều người bất ngờ.

Nhiều người cũng thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà nhiều phụ huynh ở Phú Thọ lại xếp hàng xuyên đêm "giành" suất vào lớp 1 cho con.

Theo báo VnExpress, ngay sau khi kết thúc ca làm việc tối 9/6, anh Phạm Đăng Thành (Phú Thọ) vội vã xuống trường Tiểu học giấy Bãi Bằng, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, cách nhà 1,5 km để đợi lấy phiếu đăng ký lớp 1 cho con.

"Lúc tôi đến, hơn 100 người đã đợi ở đó. Một số phụ huynh nói có mặt từ lúc 19h", anh Thành cho hay. Đến 3h, số người xếp hàng lên tới khoảng 200. Mọi người mang theo ô, áo mưa, ghế, chiếu, thậm chí phích nước, ấm trà để vừa nói chuyện vừa đợi.

Phụ huynh mang theo ghế, phích nước, ấm trà ngồi xếp hàng từ tối 9/6, tại cổng trường Tiểu học giấy Bãi Bằng. Ảnh: VnExpress

Trong khi đó, chị Minh Thu cho hay, vì có con lớp 4 học ở trường nên muốn con út vào cùng. Năm nay các bố, mẹ xếp hàng sớm hơn các năm trước. Lý do là một số người đến đợi, đăng ảnh trên Facebook, khiến các phụ huynh khác lo lắng. Theo các phụ huynh, thị trấn Phong Châu có 7 trường mầm non nhưng chỉ có hai trường tiểu học là Phù Lỗ và giấy Bãi Bằng. Năm nay, trường giấy Bãi Bằng tuyển 186 em. Anh Thành và chị Thu nhận định số này ít so với nhu cầu, nên tình trạng xếp hàng diễn ra nhiều năm nay.

Anh Thành nói muốn con vào học vì trường có nhiều học sinh giỏi, cơ sở vật chất tốt. Còn chị Minh Thu cho hay các phụ huynh luôn coi trường giấy Bãi Bằng là "trường điểm". Trường năm nào cũng có học sinh đạt giải ở các cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia.

"Quan trọng hơn, tỷ lệ học sinh đỗ vào trường THCS Giấy Phong Châu, trường cấp 2 tốt nhất ở huyện, rất cao. Học ở Giấy Phong Châu, con có khả năng đỗ được trường chuyên hoặc trường top đầu của tỉnh", chị Thu chia sẻ.

Trước sự việc, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng chia sẻ, những năm qua, nhà trường đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác dạy và học, cùng với đó việc học bán trú tại trường được các phụ huynh đánh giá cao, vì vậy nhiều phụ huynh trên địa bàn muốn đăng ký cho con em vào học tại trường.

"Những năm qua, rất đáng tự hào là thành tích dạy và học của trường đứng đầu huyện, có nhiều em học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Năm nay, các phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho con em vào trường đông hơn mọi năm", báo Lao động dẫn lời bà Liên.

Phụ huynh Phú Thọ xếp hàng xuyên đêm "giành" suất vào lớp 1 cho con?. Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo báo Lao động, ông Bùi Tuấn Long, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Ninh, trên địa bàn thị trấn Phong Châu hiện tại có 2 trường Tiểu học là Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng và Trường Tiểu học Phù Lỗ, đều là trường Chuẩn quốc gia mức độ 2, thành tích dạy và học khá tương đồng. Trong đó, Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng nhỉnh hơn một chút về bề dày thành tích và truyền thống. Vì vậy, tâm lý nhiều phụ huynh học sinh muốn cho con em theo học tại đây.

"Với nhu cầu tăng cao, nhưng chỉ tiêu của mỗi trường thì có hạn, Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng hiện chưa thể đáp ứng đủ cho tất cả phụ huynh. Tuy nhiên, những năm qua, UBND huyện Phù Ninh đã quan tâm, đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, nhân lực cho giáo dục, vì vậy có thể đảm bảo được nhu cầu học tập cho tất cả các học sinh trên địa bàn.

Việc nhu cầu cho con em vào học Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng tăng cao cũng là tín hiệu đáng mừng cho nhà trường, cho thấy sức hút của cơ sở giáo dục đã được các phụ huynh ghi nhận" - ông Long nói.

Cũng theo nguồn tin, vào năm học 2023 - 2024, kết quả học tập tại Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng như sau:

Tổng số học sinh được khen thưởng là 1.094/1.230, đạt tỉ lệ 88,9%. Trong đó, học sinh xuất sắc: 884/1.230, đạt tỉ lệ 71,9% (tăng 1,9%); học sinh tiêu biểu học tập tốt, có thành tích vượt trội: 210/1.230, đạt tỉ lệ 17,1% (tăng 1,9%).

Kết quả tham gia các sân chơi trí tuệ với các nội dung: Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn tài, Giải Tiếng Anh trên mạng, thi viết chữ đẹp các cấp đạt kết quả cao, đứng trong tốp đầu của của huyện và tỉnh.

Cấp huyện đạt 420 giải (Nhất: 94; Nhì: 99; Ba: 122; Khuyến khích: 105).

Cấp tỉnh đạt 149 giải (Nhất: 16; Nhì: 42; Ba: 49; Khuyến khích: 42).

Cấp quốc gia đạt 12 giải, trong đó: Giải Thám hoa: 1; Nhất (Huy chương Vàng: 1); Nhì (Huy chương Bạc): 4; Ba (Huy chương Đồng: 2); Khuyến khích: 4.

Được biết, Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng được thành lập năm 1986. Năm 1998, đây là một trong những trường tiểu học đầu tiên của tỉnh Phú Thọ được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, năm 2012 đạt mức độ 2.

Hiện, trường hoạt động theo mô hình chất lượng cao, 100% giáo viên tốt nghiệp đại học, trong đó 30% trình độ thạc sĩ. Năm học vừa rồi, trường có 1.234 học sinh.