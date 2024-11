Vì sao phải xem Our Song Vietnam?

Đã đi hơn nửa chặng đường, Bài Hát Của Chúng Ta gây ấn tượng bởi sự kết hợp, hòa quyện giữa các giọng ca đa thế hệ.

Chương trình không chỉ là một cuộc thi âm nhạc tìm kiếm cặp đôi vàng mà còn là một hành trình khám phá và tôn vinh những giá trị tinh hoa của âm nhạc Việt Nam. Nếu như các OG với thực lực, kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường âm nhạc nhiều năm thì các hậu bối cũng mang đến Our Song Vietnam sự nhiệt huyết, đam mê đầy khát vọng tuổi trẻ.

Our Song Vietnam ghi dấu sự trở lại của loạt tên tuổi lớn của làng nhạc Việt. Lần đầu tiên nữ ca sĩ Thanh Lam góp mặt trong một chương trình âm nhạc sau nhiều năm làm nghề. “Nữ hoàng nhạc dance” Thu Minh cũng gây bất ngờ khi xuất hiện với vai trò “thí sinh” tại Our Song Vietnam. Bên cạnh đó, Ngọc Anh 3A, Quang Linh, Thanh Hà, Hoàng Hải - nhóm thế hệ ca sĩ đi trước, giàu thực lực, cũng đến với cuộc thi âm nhạc với vai trò mới mẻ, cùng so tài làm mới các bản hit nhạc Việt một thời.

Về phía các hậu bối, dễ dàng nhận thấy những giọng ca trẻ sở hữu chất giọng khủng, đã từng xuất hiện ở những cuộc thi vocal đình đám: Vũ Thảo My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Orange và những tài năng sở hữu khả năng làm nhạc, sáng tác như LyLy, OgeNus. Điều đáng quan tâm là các nghệ sĩ Gen Z của Our Song Vietnam cũng rất tài năng và nỗ lực. Hầu hết các bài hát tại Our Song Vietnam đều được các bạn Gen Z làm mới bằng các ver rap hoặc phần đặt lời mới vô cùng mới lạ và thời thượng. Các bạn không ngại ghi nhận sự góp ý và luôn cầu thị từ những tiền bối và phát huy sự sáng tạo của bản thân.

Điều làm nên sự khác biệt của Our Song Vietnam chính là việc kết hợp hài hòa giữa các dòng nhạc, từ những bản ballad sâu lắng đến những ca khúc hiện đại sôi động. Các nghệ sĩ không chỉ thể hiện giọng hát mà còn thể hiện khả năng sáng tạo, biến tấu những ca khúc kinh điển thành những bản hit mới lạ.

Không chỉ sở hữu dàn vocal thực lực, chất lượng, đa dạng về kỹ thuật lẫn phong cách biểu diễn, sự kết hợp đầy sáng tạo giữa hai thế hệ - các nghệ sĩ trẻ mang đến sự tươi mới, trong khi những nghệ sĩ kỳ cựu thể hiện sự điềm tĩnh và sâu lắng tạo ra một sự cân bằng hài hòa, thu hút người nghe. Mỗi tiết mục tại Our Song Vietnam đều là một câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc. Khán giả không chỉ được thưởng thức những giọng hát tuyệt vời mà còn được đắm mình trong không gian âm nhạc đa màu sắc, được sống lại những ký ức đẹp và khám phá những điều mới lạ.

Chất lượng âm nhạc cũng là một trong những yếu tố giúp Our Song Vietnam ghi dấu trong lòng khán giả. Các “siêu hit” một thời được phối lại một cách đầy sáng tạo. Giám đốc âm nhạc Khắc Hưng đã tạo nên những bản phối mới với các dòng nhạc hiện đại như EDM, Pop, Hip-hop, R&B để mang lại sự tươi mới, giúp bài hát trở thành một trải nghiệm mới mẻ. Không những thế, sự gia thoa, kết hợp các chất liệu âm nhạc truyền thống và hiện đại cũng giúp các tiết mục trở nên phong phú hơn. Bùa Yêu với bản phối world music vừa hiện đại vừa truyền thống, Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu đậm màu sắc lễ hội văn hóa miền Bắc.

Không chỉ biến hóa ở phần melody, các nghệ sĩ trẻ cũng góp phần làm cho các ca khúc trở nên mới lạ hơn bằng việc sáng tạo thêm version rap cho các tiết mục. Các ca khúc như Tiếng Gió Xôn Xao, Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm, Bùa Yêu, Đường Xa Ướt Mưa... đều được tái hiện với phần rap khá ấn tượng.

Các nghệ sĩ lão làng cũng không ngần ngại làm mới bản thân khi trình diễn cùng các giọng ca trẻ. Lần đầu tiên diva Thanh Lam thực hiện những động tác vũ đạo trong Bùa Yêu, “chim sáo ngày xưa” Quang Linh không chỉ hát hit gen Z Bật Tình Yêu Lên cực mượt mà còn nhảy Disco trên sân khấu. “Nữ hoàng nhạc dance” Thu Minh cũng thể hiện khả năng bắn rap điêu luyện với Ừ Em Xin Lỗi.

Với những tên tuổi bảo chứng chất lượng, cùng các tiết mục đỉnh cao, Our Song Vietnam đang là một trong những chương trình âm nhạc đáng xem nhất hiện tại.